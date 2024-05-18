Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden hekimler ve öğrenciler sessiz yürüyüşe devam ediyor - Son Dakika
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Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden hekimler ve öğrenciler sessiz yürüyüşe devam ediyor

Erzurum\'da İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto eden hekimler ve öğrenciler sessiz yürüyüşe devam ediyor

Erzurum'da görev yapan hekim, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 27 haftadır sürdürüyor. Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

18.05.2024 16:58
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Erzurum'da görev yapan hekim, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 27 haftadır sürdürüyor.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların ve vatandaşların çocuklarından oluşan bir grup da sırtlarına yapıştırdıkları "Zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem", "Özgür Filistin", "Direnen Gazze'ye bin selam" ve "Çocuk katillerinin ürününü alma" gibi dövizlerle yürüyüşe eşlik ederken, bazı kadınlar da içinde kefenlenmiş bebek maketleri ve bebek arabalarıyla yürüyüşte yer aldı.

Çocukların aynı zamanda "Mescidi Aksa" ezgisini söylediği yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşları ile çevreden vatandaşlar da katıldı.

Grup adına konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Hakan Sümbül, Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerini, Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için 27 haftadır sürdürdüklerini söyledi.

Katil İsrail'in on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ettiği dile getiren Sümbül, "7 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. Katil İsrail durmadığı için biz de durmuyoruz. Her hafta eylemlerimizi yaparak öfkemizi diri tutuyoruz ve zulmü duyuruyoruz, unutanlara hatırlatıyoruz." dedi.

Sümbül, Filistin ve siyonizm konusunda bilinçli olmaları için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden hekimler ve öğrenciler sessiz yürüyüşe devam ediyor - Son Dakika

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