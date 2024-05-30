Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden araç konvoyu düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden araç konvoyu düzenlendi

Erzurum\'da İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto eden araç konvoyu düzenlendi

Erzurum'da düzenlenen 'Filistin için özgürlük konvoyu'na katılan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Vatandaşlar, araçlarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden ilerleyip, Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi'ne geldi. İHH İl Başkanı Ömer Onay, İsrail'in Refah kentinde insanları katlettiğini belirterek, saldırıları kınadıklarını söyledi.

30.05.2024 01:10
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Erzurum'da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını araç konvoyu oluşturarak protesto etti.

Erzurum Sivil Toplum Platformunca (ESTP) düzenlenen "Filistin için özgürlük konvoyu"na katılan vatandaşlar, kent merkezindeki Mehmet Zahit Kotku Camii'nde yatsı namazı sonrası bir araya geldi.

Vatandaşlar, buradan Filistin ve Türk bayraklarıyla süslediği araçlarıyla Cumhuriyet Caddesi'ne oradan da Terminal Caddesi'nden ilerleyip, Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi'ne geldi.

Katılımcılar, tekbir getirip, "nehirden denize özgür Filistin" ve "Erzurum'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde slogan atarak Gazze'ye destek verdi.

Grup adına konuşan İnsan Hak Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Başkanı Ömer Onay, İsrail'in, Refah kentinde insanları katlettiğini söyledi.

Onay, İsrail'in, yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirterek, "İsrail rejimi, Refah'ta yeni bir caniliğe imza atmıştır. Başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak ve dünya gündeminden uzak tutmak için Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalayarak, yakarak şehit etmiştir." diye konuştu.

Onay, 8 ayı aşkın süredir saldırıların devam ettiğini ve İsrail'in Refah'a yaptığı son saldırının sözün bittiği yer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yardım kuruluşlarının Gazze ve Refah'a girişini engellemeye hazırlanan işgalci rejim, yapacağı katliamlar için haber vermektedir. Eğer durdurulmazsa daha büyük katliamlarla Gazzelileri açlığa mahkum etmeye hazırlanmaktadır."

Katılımcılar, açıklama sonrası yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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