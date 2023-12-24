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Erzurum'da izciler Allahuekber Dağı Şehitleri'ni andı - Son Dakika
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Erzurum'da izciler Allahuekber Dağı Şehitleri'ni andı

Türkiye İzcilik Federasyonunca Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan 40 bin muharip asker için bayrak teslim töreni gerçekleştirildi.

Erzurum\'da izciler Allahuekber Dağı Şehitleri\'ni andı
24.12.2023 - 18:34,
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Türkiye İzcilik Federasyonunca Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ve amansız kış şartlarında şehit olan 40 bin muharip asker için bayrak teslim töreni gerçekleştirildi.

İzciler, ilçeye bağlı Gaziler Mahallesi'nde yer alan, Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Harekatın 109. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, izciler Bardız Köyü Camisi'nin minaresine Türk bayrağı çekilişini temsili olarak canlandırdı.

Bayrağın minareye asılmasının ardından ezan okunarak, şehitler için dua edildi.

İzciler, Bardız köyü yakınlarında kuracakları iki günlük kampın ardından Sarıkamış'a doğru hareket edecek.

Türkiye İzciler Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, burada yaptığı konuşmada, anma programının önemine değinerek,"Biz başımıza gelenleri unutmamak zorundayız. Unuttukça tarih tekerrür ediyor ve yine kaybeden biz oluyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmamak zorundayız ve dik durmak zorundayız." dedi.

Programa, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Şenkaya Belediye Başkan Vekili Mehmet Adak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Kurt, İlçe Emniyet Amiri Hüdaverdi Görücü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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