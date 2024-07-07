Erzurum'da markette çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yakutiye ilçesi Hastaneler Caddesi Karaveli Sokak'ta bulunan markette henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Bıçaklı kavgada 14 yaşındaki D.Y. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavga sonrası olay yerinden kaçtığı belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
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