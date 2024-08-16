Erzurum'da PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlayan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlayan 9 kişi gözaltına alındı

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Erzurum'da Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı adlı oluşumla terör örgütü adına para topladıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi de gözaltına alındı.

16.08.2024 17:24
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ERZURUM'da, Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı adlı oluşumla terör örgütü adına para topladıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı isimli dernek adına faaliyet yürüten, maddi yardım topladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6415 sayılı 'terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN PROPAGAN YAPAN 4 KİŞİ DE GÖZALTINDA

Öte yandan, sosyal medya paylaşım platformları üzerinden terör propagandası yapan şahıslara yönelik de operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum\'da PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlayan 9 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlayan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlayan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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