Erzurum\'da PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlayan 9 kişi gözaltına alındı

ERZURUM'da, Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı adlı oluşumla terör örgütü adına para topladıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı isimli dernek adına faaliyet yürüten, maddi yardım topladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6415 sayılı 'terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.
SOSYAL MEDYADAN PROPAGAN YAPAN 4 KİŞİ DE GÖZALTINDA
Öte yandan, sosyal medya paylaşım platformları üzerinden terör propagandası yapan şahıslara yönelik de operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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