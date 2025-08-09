Erzurum\'da sağlık çalışanları 91 haftadır Gazze için yürüyor

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 91 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor.

???????Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Naci Ceviz, 91 haftadır meydanlarda tek bir çağrıyı yinelediklerini söyledi.

Gazze'de yaşanılan insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan, göz göre göre işlenen bir soykırım olduğunu ifade eden Ceviz, "Bugün olan biteni bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz. 21 aya yakındır kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden 60 bini aşkın insan ağır savaş makineleri tarafından veya utanılacak bir şekilde açlıktan öldü. Şehitlerin 18 bini çocuk." dedi.

Ceviz, Gazze'de insanların her gün bomba sesiyle uyandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her sabah yeni bir enkaz. Her gece yeni bir katliam yaşanıyor. 2 milyon insan kasten aç bırakılıyor ve ölüme terk ediliyor. Ama dünya yönetimlerinin çoğunluğu bu soykırıma hala kör, sağır ve dilsiz kalmaya devam ediyor. Bizler bu düzene karşı duruyoruz. ve bir kez daha ikrar ediyoruz. Zalimler durmadıkça biz de durmayacağız. Filistin hakkında konuşmayı asla bırakmayacağız. Ekonomik boykot, bizim elimizdeki en sade ama en etkili silahtır. Bu nedenle İsrail'e destek veren firmaların ürünlerini almamak bir ticari tercih değil, vicdani sorumluluktur. Boykot adına yaptığımız her tercih son derece önemlidir ve boykotun her şeklinden asla vazgeçilmemelidir. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı 'dur' diye haykıranlardan olacağız."

Basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.