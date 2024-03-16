Erzurum\'da Sağlık Çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Ediyor

Erzurum'da görevli hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz" yürüyüşlerini 18 haftadır sürdürüyor.
Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.
Bazı sağlıkçılarının çocuklarıyla katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Gruptakiler basın açıklamasını okuyan Uzman Doktor Ahmet Kar, İsrail'in 161 gündür Filistin'de soykırım yaptığını söyledi.
Kar, Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 400 bin Filistinlinin topraklarını terk etmeyip İsrail'e direndiğini belirterek, "Gazze'nin güneyinde 1 milyon 200 bin insan bir mahalleye sıkışmış durumda ve İsrail bu bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ediyor." dedi.
İsrail'in, Gazze'ye gelen yardımları engellediğini aktaran Kar, şunları kaydetti:
"Filistin'de her gün binlerce tır yardımına ihtiyaç varken bunun çok az bir kısmının geçişine izin veriliyor. Mısır, Gazze sınırına beton bloklar kurup jiletli tellerle sınırı güçlendiriyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin ise soykırıma olan desteği de devam ediyor. Gazzeli kardeşlerimiz günlerdir, sahuru yaşamadan ve iftar etmeden oruç tutmak durumundalar. Orucu gün boyu yaşarken bunu gönlümüzde tutmamız ve gözümüzü başka yere çevirmeden Gazze'nin hüznünü, kederini, acısını kuşanmamız gerekiyor."
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