Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Sessiz Yürüyüş
Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum\'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Sessiz Yürüyüş
21.02.2026 14:20
Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'deki zulme dikkat çekmek için 119. kez sessiz yürüyüş düzenledi.

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerini 119. haftada da devam ettirdi.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ahmet Talha Yer, İsrail saldırılarında binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Yer, saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Bugün burada, dile kolay tam 119 haftadır kararlılıkla sürdürdüğümüz eylemimizin bir haftasında daha buluşmuş oluyoruz. Ayaklarımız yorulmadı, sesimiz kısılmadı, irademiz zayıflamadı." dedi.

İsrail'in "Boş buldum yerleştim." masallarının mutlaka bir gün son bulacağını vurgulayan Yer, şunları kaydetti:

"Gazze'de her gün yeniden dirilen onurun, her gün şehadete yürüyen vakur duruşun bu topraklardaki yankısıyız. Sessizliğimizin bir suskunluk değil zulme karşı dimdik duran bir vicdanın, sarsılmaz bir dayanışmanın ve tükenmeyen bir umudun ifadesi olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Dünyanın gözü önünde sergilenen bu strateji tam bir pişkinlik abidesi, önce tonluk bombalarla insanların evlerini başlarına yıkıyorlar, sonra sağ kalanları silah zoruyla sürgün ediyorlar. Ardından sanki tesadüfen oradan geçiyormuş gibi yapıp 'Ne tesadüf, burada hazır yapılmış, bahçeli, sadece çatısı biraz hasar almış boş bir ev varmış, madem kimse yok, yerleşelim.' diyerek üzerine çöküyorlar."

Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından duayla sona erdi.

Kaynak: AA

