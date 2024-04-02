Erzurum\'da Şehit Yakınları ve Gaziler Ramazan Ayında Yardım Kolileri Dağıtıyor

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Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler, 2019 yılından beri her ramazan ayında şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Erzurum Şube Başkanlığı, her yıl ramazan ayında yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Hayırseverler, şehit aileleri ve gaziler tarafından toplanan paralarla alınan kumanyalar, vakıf binasında koliye yerleştirildikten sonra üzerine şehitlerin isimleri yazılıyor.

"İftar şehidimizden, Fatiha sizden" notu da düşülen yardım kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

"Şehidimizi unutmadığımızı hissettirmeye çalışıyoruz"

TÜGŞAV Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, AA muhabirine, vakıf olarak ramazan ayında şehitlerin adının yer aldığı kolilerle 2019'dan beri yardım dağıttıklarını söyledi.

Şehit ailelerinin de destekleriyle yardımların gerçekleştiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Devletimiz milletimiz var olsun. Şehit ailelerimizin bu konuda herhangi bir ihtiyaçları yok. Onların vasıtasıyla dar gelirli ailelere bir nebze olsa sofralarına ramazanda bir şeyler yapabilmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dağıtırken yardım götürdüğümüz ailelerimize de 'iftar şehidimizden' diye söylüyoruz. Yardım götürdüğümüz aileler şehidimizin isimlerini duyduklarında hüzünleniyorlar. Bizleri de hüzün sarıyor. Duygusal anlar yaşadığımız çok oluyor. Maksat burada şehidin emanetine sahip çıkmak. Biz bu programla şehidimizi, şehit ailelerimizi unutmadığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Şehidimizin emaneti başımızın tacıdır."

Demir, ramazan ayı dışında da yardım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "2019 yılında 1500 kişiyle başladık. Sonra ailelerimiz sabit kalıyor. O zaman verdiğimiz ailelerimiz buradaysa ona veriyoruz. Her ramazan ayında 1500 koli dağıtıyoruz. Şehitlerimizin isimlerini yazıyoruz, şehit ailelerimizin de yönlendirdikleri ailelere veriyoruz. 2019'dan 2024 yılında kadar 9-10 bin civarında yardımı, ailelerimize ulaştırmış durumdayız." dedi.

"Her ramazan şehitlerimiz adına koliler hazırlıyoruz"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit olan sivillerden Oğuzhan Yaşar'ın ağabeyi Kadir Yaşar ise kardeşinin isminin yazılı olduğu kolileri hazırlarken gururlandığını anlattı.

Yaşar, "Her ramazan derneğimiz ile şehitlerimiz adına koliler hazırlıyoruz. Dar gelirli ailelere dağıtıyoruz. Biz de elimizden geldiğince, karınca kararınca hem başkanımıza hem vakfımıza yardımcı oluyoruz. Ailelerimizi bir nebze sevindiriyorsak bizi mutlu ediyor. Bu şerefe nail olmuş ailelere olarak bizi duygulandırıyor ve onurlandırıyor. Bir yanda mutluluk, bir yandan acı, bir yandan burukluk var." dedi.

Şırnak'ta 2016 yılında şehit olan onbaşı Pehlül Oruk'un kardeşi Adem Oruk ise yapılan yardım çalışmalarının manevi boyutunun çok yüksek olduğunu ifade ederek, şehitlerin adlarının yaşatılması için yardım kolileri hazırladıklarını ve yardımların dağıtımında çok duygulandıklarını söyledi.

Vakıf üyeleri, ayrıca ramazan ayı içinde şehit yakınları ve gazilerle birlikte, trafikteki vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuyor.