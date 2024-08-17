Erzurum'da TÜGVA Yaz Okulu'nda Filistin'e Destek Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da TÜGVA Yaz Okulu'nda Filistin'e Destek Etkinlikleri

Erzurum\'da TÜGVA Yaz Okulu\'nda Filistin\'e Destek Etkinlikleri

Erzurum'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinesindeki yaz okulunda eğitim gören çocuklar, İsrail ürünlerini boykot edip, Filistinli akranlarına da çalışmalarıyla destek oluyor. TÜGVA'nın çocuklara yönelik kentte düzenlediği yaz kurslarında yaklaşık 3 bin öğrenci, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılara dikkati çekmek için anlamlı etkinliklere katılıyor.

17.08.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinesindeki yaz okulunda eğitim gören çocuklar, İsrail ürünlerini boykot edip, Filistinli akranlarına da çalışmalarıyla destek oluyor.

TÜGVA'nın çocuklara yönelik kentte düzenlediği yaz kurslarında yaklaşık 3 bin öğrenci, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılara dikkati çekmek için anlamlı etkinliklere katılıyor.

İsrail ürünlerini boykot edip Filistin'deki akranlarına mektuplar gönderen çocuklar, çizdikleri resimlerle de işgal altında bulunan Gazze'deki yaşıtlarının yanında yer alıyor.

Sınıflardan sokaklara minik kalpleri Filistin'deki akranlarıyla atan ve kentte düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşlerine de aileleriyle katılan çocuklar, farkındalıklarıyla takdir topluyor.

Çocuklar Gazzeli akranlarına yardım da yapıyor

TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Muhammet Faruk Kömeç, AA muhabirine, kentteki 45 okulda öğrencilerle Filistin için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin etkinliklerde duygu dolu anlar yaşadığını belirten Kömeç, şöyle konuştu:

"Filistin konusunu gündemde tutmak için şiir ve resim yarışmaları yaptık. Filistin'in 'Türkiye ve Müslümanların davası' demek olduğunu öğrencilerimizin bilinçlerine kaydedelim istedik. Öğrencilerimizin Filistin'deki yaşıtlarına gönderdiği mektuplar vardı. Vicdanını kaybetmemiş insanın gerçekten muazzam cümlelerle muazzam tespitler yapabildiğini gördük. Mektupları okurken hep birlikte ağladık. Mektupların okunması ve en iyilerin seçilmesi için bir ekip oluşturduk, ekip en iyisini seçmekte çok zorlandı. Bir mektupta öğrencimizin 'Ben bu kağıdı süslemeyeceğim çünkü katliamın süsü olmaz' şeklinde ifadesini okuduk."

Kömeç, çocukların Gazzeli akranları için yaptığı yardımlardan da bahsederek, "Okullarımızda Gazze kolileri oluşturduk, her sınıfa tebessüm kutusu başlığında koliler bıraktık. Öğrencilerimize Gazze'deki arkadaşlarınıza ne göndermek istersiniz bu kutunun içerisine koyun ulaştıralım dedik. Kolilerden gofret, kalem kutusu, oyuncaklar çıktı." dedi.

Etkinliklere katılan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Sena Özdemir, Filistin'de binlerce masum çocuğun hayatını kaybettiğini televizyondan öğrendiğini anlattı.

Özdemir, Filistin'de yaşananlar için elinden geleni yaptığını belirterek, "Savaş altındaki akranlarıma çok üzülüyorum. Filistin için resim yapıyoruz, mektup ve şiir yazıyoruz. Filistin'de savaş altındaki yaşıtlarımız için farkındalık oluşturuyoruz. Karpuz, Hanzala, Filistin haritası, Mescidi Aksa, zeytin figürleri üzerine boyama yapıyoruz." diye konuştu.

"Seni ve toprağını korumak istediğim için boykot mallarını kullanmıyorum"

Filistin'deki akranları için mektup yazan Özdemir, kaleme aldığı cümleleri şöyle okudu:

"Masum olan ama bunu gösteremeyen çocuk, seni çok iyi anlıyorum. Biliyorum ki sen de benim gibi özgür olmak istiyorsun ama toprağından ayrılmak istemiyorsun. Seni ve toprağını korumak istediğim için boykot mallarını kullanmıyorum. Çünkü o zalim İsrail'e mermi vermek istemiyorum. Tüm Filistin'i kurtarmak ve kollarımın altına almak istiyorum. Gazze'deki Mescidi Aksa'yı ve oradaki tüm Müslümanları korumak istiyorum. Hiç üzülme çünkü tüm Türkiye, Filistin'in yanında, sakın unutma zafer Allah'ındır."

Çocuklardan Ahmet Emin Toraman, Filistin'deki yaşıtları için oyun alanı kalmadığı için üzüldüğünü söyleyerek, "Hasta ve yaralı çocuklar için resim yapıyoruz. Çocuklar orada hastalanıyor, yaralanıyor ve açlıktan ölüyor." dedi.

Elif Sahra Kotan ise "Filistin'e yardımcı olmak için etkinlikler düzenliyoruz. Oradaki yaşıtlarım için üzülüyorum çünkü bombalanıyor, aç kalıyor. Yaptığımız etkinliklerle oradaki çocuklara farkındalık oluşturup dikkat çekmek istiyoruz. Her çocuk yaşamak için doğar, yaşamalı, ölmemeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, erzurum, Türkiye, İsrail, Çocuk, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da TÜGVA Yaz Okulu'nda Filistin'e Destek Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 12:32:31. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da TÜGVA Yaz Okulu'nda Filistin'e Destek Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement