Erzurum\'da zincirleme trafik kazası: 20 ölü

23.02.2026 11:09
Aşkale'de çok sayıda aracın karıştığı kaza sonrası yol kapandı, yaralılar var.

Erzurum Aşkale ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlçenin Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

20 KİŞİ YARALANDI

Yaralıların olduğu kaza ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA

