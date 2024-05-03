Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da Orman Benim Kampanyası Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da Orman Benim Kampanyası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Erzurum, Tunceli ve Ardahan\'da Orman Benim Kampanyası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da etkinlikler gerçekleştirildi. Erzurum'da çöp toplama etkinliği düzenlenirken, Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yürüyüş yapıldı ve çöpler toplandı. Ardahan'da ise Cemal Tural Tabiat Parkı'nda çöp toplama etkinliği düzenlendi.

03.05.2024 15:17
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Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Erzurum'da, Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı'nda yapılan etkinlikte, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberindekilerle ile öğrenciler orman alanına atılan çöpleri topladı.

Valisi Mustafa Çiftçi, "Orman Benim" kampanyasının amacının orman yangınları konusunda toplumda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak ve orman hassasiyetini toplumda daha üst seviyelere çıkarmak olduğunu söyledi.

Ülkenin yüzde 30'u orman varlığından oluştuğunu anlatan Çiftçi, "Orman Genel Müdürlüğümüz orman varlığımızı, Türkiye'deki yeşil vatanı korumak için değişik tedbirler alıyor. Sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Bakanlığı'nın, Orman teşkilatının bu işle uğraşması yeterli olmuyor. Toplumun da bu işe destek vermesi lazım. Hep beraber topyekun bir mücadele edilmesi gerekir ki orman yangınlarını minimum seviyeye indirebilelim." dedi.

Çiftçi, orman yangınlarının sebeplerine bakıldığı zaman bunun yüzde 90 insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay da ormanı seven herkesin "Orman Benim" diyerek ormanı korumaya ve yangınlara yönelik alınacak tedbirlere destek olmaya davet etti.

Tunceli

Tunceli'de orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Tunceli Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü koordinesinde Munzur Vadisi Milli Parkı'nda etkinlik yapıldı.

Milli parkın Ana Fatma Ziyaretgahı mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, arazide yürüyüş yaptı, çevreye atılan çöpleri topladı.

Bazı görevliler de orman yangını riskinin en aza indirilmesi için meşe ağaçlarını budadı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, kurum müdürleri, öğrenciler, emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

Ardahan

Ardahan'da da kampanya kapsamında Vali Hayrettin Çiçek'in katılımı ile Cemal Tural Tabiat Parkında çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve orman işletme çalışanlarının katıldığı etkinlikte, Vali Çiçek, katılımcılara ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da Orman Benim Kampanyası Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da Orman Benim Kampanyası Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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