Erzurum ve Kars'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş yapıldı - Son Dakika
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Erzurum ve Kars'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş yapıldı

Erzurum ve Kars\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş yapıldı

Erzurum ve Kars'ta sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

01.06.2024 17:12
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Erzurum ve Kars'ta sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Erzurum'da Lalapaşa Camisi önünde toplanan sağlıkçılar ve aileleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Yakutiye Kent Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün sonunda Dr. Yusuf Çiftçi, grup adına okuduğu basın açıklamasıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, boykot çağrısında bulundu.

Çiftçi, 29 haftadır yürüyüşlere devam ettiklerini ve zulmün sona ereceği güne kadar sürdüreceklerini belirtti.

Sessiz yürüyüş, meydanda yapılan duanın ardından sona erdi.

Kars

Kars'ta, Fethiye Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla sağanağa rağmen Kars Kalesi bölgesindeki Gazi Kars Bedesten'e kadar sessiz yürüyüş yaptı.

Yağmur altında "Filistin özgür olanadek mücadele devam edecek", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "Müslümanlar ayağa kalkmadıkça zalimle diz çökmez" dövizleri taşıyan grup, yürüyüşün sonunda yaşananlara tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Saliha Salici, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 15 bini çocuk 46 bin insanın katledildiğini ifade ederek, "80 bini aşkın kişi yaralı ve sakat kaldı, 2 milyon kişi yerinden edildi. Gazze de sağlık hizmeti durdu, 33 hastane, 55 sağlık tesisi saldırılarda kullanılmaz hale geldi. 160 sağlık tesisi, 130 ambulans hedef alınıp yok edildi. 496 sağlık personeli şehit oldu. 310 sağlık personeli tutuklandı." dedi.

Gazze'nin sağlık ihtiyacı gün geçtikçe artığını dile getiren Salici, şöyle devam etti:

"Şu an yetersiz hijyen koşullarından kaynaklı bildirilen bulaşıcı hastalık vaka sayısı 1 milyonun üzerinde. Gazze'de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastası, ilaç eksikliğinden risk altında olan 350 bin kronik hasta var. Gazze insani ve tıbbi yardım bekliyor. Bizler burada alçak İsrail'in zulmünü lanetlerken aynı zamanda Gazze'ye ulaşacak insani ve tıbbi yardımın birer gönüllüsü olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tüm dünyada bizle aynı hassasiyeti paylaşan nice meslektaşımız olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'sessiz yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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