Erzurum ve Kars\'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da, önceki gün yağan karın ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte, bazı şadırvanlar buzla kaplandı.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizliğini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 42 santimetre ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 0,9 kilogram yağış düştü.

Kars

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karla beyaza bürünen Fethiye Camisi ve çevresi güzel görüntü oluşturdu. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmasına devam ediyor.

Soğuk havanın etkisiyle araç camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde ise aralıklarla devam eden kar sonrası her taraf beyaza büründü. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla sarıçam ormanları ve ağaçlar karla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, rotatif ve greyderlerle yol genişletme çalışması başlattı.

Akyaka ilçesinde de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 derece olarak kaydedildi.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Çatılarda buz sarkıtları oluştu.