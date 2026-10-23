Esenler'de 3 motosiklet hırsızlığına karışan 5 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Esenler'de 3 motosiklet hırsızlığına karışan 5 şüpheliden biri tutuklandı

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Esenler'de Namık Kemal ve Nine Hatun mahallelerinden 15 Ekim Perşembe günü çalınan 3 motosikletle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, çalınan motosikletler ele geçirildi.

ESENLER'de 2 mahalleden 3 motosikletin çalınması üzerine polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar ise kamaraya yansıdı.

Namık Kemal ve Nine Hatun Mahallelerinde 15 Ekim Perşembe günü 2 mahalleden 3 motosikletin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokaklarda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, 5 şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan operasyonla şüphelilerin hepsini yakalayan polis ekipleri sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan aramalarda ise çalınan motosikletler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2 adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı 2 kişi ise serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin motosikletleri çalıp sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
Namık KemalMotosikletGüvenlik3. SayfaEsenlerGüncelAdliyeSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de 3 motosiklet hırsızlığına karışan 5 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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