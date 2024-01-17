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Esenler'de Alkollü Sürücüden Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Esenler'de Alkollü Sürücüden Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Esenler'de emniyet şeridinde trafik kazasına neden olan alkollü sürücü, Ferdi Ağdaş'ın ölümüne sebep oldu. Mahkeme, sürücüye 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

Esenler\'de Alkollü Sürücüden Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
17.01.2024 - 20:51,
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ESENLER'de, 1 Şubat 2023'te, emniyet şeridinde trafik kazasına ilişkin işlem yapan polis aracına arkadan çarparak Ferdi Ağdaş'ın(43) ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş'ın yaralanmasına sebep olan alkollü sürücü Berivan Yıldırım, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezasında indirim uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yıldırım, hükmedilen cezanın niteliği ve süresi dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yıldırım'ın sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el koyuldu.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Berivan Yıldırım tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilirken Ferdi Ağdaş'ın(43) ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen rapora göre; sürücü Berivan Yıldırım'ın asli kusurlu olduğu, hayatını kaybeden Ferdi Ağdaş'ın ve kaza sebebiyle yaralanan Muhammet Bektaş'ın kusursuz olduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Berivan Yıldırım'ın alkollü ve aşırı hızlı bir şekilde kullandığı araç sebebiyle kazanın gerçekleştiği anlatıldı. Yıldırım'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesi istendi.

SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLSİN

Müştekilerin avukatı Pekay Salmanoğlu, Sanığın aşırı alkollü olması ile olay günü hava ve yol durumu birlikte değerlendirildiğinde, biz sanığın olası kast yönünden cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilsin dedi.

Son sözü sorulan sanık Berivan Yıldırım, Olay tamamıyla kazadır. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum dedi.

Mahkeme, Berivan Yıldırım'ın maktul Ferdi Ağdaş ve Muhammet Bektaş'a karşı eylemlerinden dolayı 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan, cezasında indirim uygulayarak oy çokluğu ile 5 yıl hapsine hükmetti. Sürücü belgesine de 2 yıl süre ile el koyulan Yıldırım, hükmedilen cezanın niteliği ve süresi dikkate alınarak adli kontrol altına alınması şeklinde tahliye edildi. Sanığa uygulanan takdiri indirime bir mahkeme üyesi muhalefet şerhi koydu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede TEM yolu Esenler mevkiinde, Ferdi Ağdaş'ın bariyerlere çarparak maddi hasarlı kaza yapmış olduğu belirtildi. Olay yerine polis ekiplerinin de geldiğine ve emniyet şeridinde park halinde durduklarına yer verildi. Sol şeritten gelen sanık Berivan Yıldırım'ın kontrolündeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde kazaya bakan trafik ekibi aracına, görevli memura ve Ferdi Ağdaş'a çarparak yola fırlattığı anlatıldı. Polis memurunun kazanın etkisiyle vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu Ferdi Ağdaş'ın ise hayatını kaybettiği belirtildi. Berivan Yıldırım'ın olay yerinden kaçtığı da kaydedilirken Yıldırım'ın yanında bulunan arkadaşı Zehra Polatdemir'in kollukta verdiği ilk ifadede olaydan önce alkol aldıklarını söylediği olaydan 2 gün sonra da ifadesini değiştirdiği belirtildi. Daha sonra kendisi teslim olan Yıldırım hakkında alınan bilirkişi raporuna göre görüşünün tamamen açık ve hızının yüksek olduğu, yolu kontrol etmeden dikkatsiz davrandığı tam kusurlu olduğu ayrıca Berivan Yıldırım'ın arkadaşıyla alkol aldığı ve eğlendiğine dair görüntüleri tespit edildi. Yıldırım'ın sürücü belgesinin yeni olduğu ve aday sürücü olduğuna da yer verildi. Berivan Yıldırım'ın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 ay'a kadar hapsi talep edildi.

Kaynak: DHA
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