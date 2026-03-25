Esenler\'de Kavga: Umut Özacar Öldürüldü

25.03.2026 14:00
Esenler'de çıkan kavgada Umut Özacar silahla vurularak hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESENLER'de bir sitenin otoparkında Umut Özacar (19) ve Hasan İ. (17) arasında çıkan kavga arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Kavga sırasında silahla vurulan Umut Özacar hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ailenin avukatı Avukat Akın Özacar, "Üç kişi tarafından vahşice katledilerek öldürülmüş. Silah yarası var, bıçak yarası var ve bu üç kişi tarafından gerçekleştirilmiş. Bunlar tanık ifadeleriyle sabit" dedi.

Olay, dün saat 23.55 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Umut Özacar, ile aralarında daha önceden husumet olan Hasan İ. kavga etmeye başladı. H.İ.'nin bir süre sonra arkadaşları K.G. (18) ve A.A. (17) ile birlikte geri gelmesi üzerine kavga büyüdü. Yaşanan arbede sırasında Umut Özacar silahla vurularak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Umut Özacar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler Hasan İ., K.G. ve silahı kullandığı belirlenen A.A. suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Umut Özacar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'VAHŞİCE KATLEDİLDİ, BİR FAİL SERBEST BIRAKILDI'

Olayla ilgili Umut Özacar'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin avukatı olan Akın Özacar açıklamalarda bulundu. Akın Özacar, "Olayı dün gece öğrendik, gece saatlerinde gerçekleşmiş. Üç kişi tarafından vahşice katledilerek öldürülmüş. Silah yarası var, bıçak yarası var ve bu üç kişi tarafından gerçekleştirilmiş. Bunlar tanık ifadeleriyle sabit. Buna rağmen olayın faillerinden biri serbest bırakılmış. Bunu aileyle dahi paylaşamadık henüz. Ailenin üzüntüsünü kat kat artıracak bir durumdur bu" dedi.

'TOPLUMUN VİCDANI YARALANACAKTIR'

Avukat Özacar, "Yaşadığımız şu dönemde daha Atlasların, Minguzilerin acısının yaşandığı bir dönemde vahşice katledilen bir gencin saldırganlarından birinin serbest bırakılması hani aileyi son derece yaralayacaktır, toplumun vicdanını da yaralayacaktır bu durum. Bu konuda da elimizden geleni yapacağız, hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Olayın peşinde bırakmayacağız kesinlikle. Çünkü 19 yaşında bir genç, üç kişi tarafından silah ve bıçak darbeleriyle vahşice katledildi. Olayın aslı budur" ifadelerini kullandı.

'TUZAK İDDİASI ARAŞTIRILIYOR'

Cinayetle ilgili 'tuzak' ihtimali üzerinde durduklarını belirten Özacar, "Yapanları tanımıyoruz. Aralarında bir husumet olduğuna dair bir emare bulamadık henüz. Bir tartışma yaşanıyor gece saatlerinde Esenler'de aralarında, ondan sonra böyle bir olay gerçekleşiyor. Öyle bir söylenti var ancak bunu teyit etmedik henüz. Çünkü arayıp kendilerinin çağırdıkları, tuzağa düşürdükleri yönünde bir iddia var. Olayın tanıklarıyla da görüşme halindeyiz. Bunu da teyit ettiğimizde tabii ki bunlar da dosyanın içerisine girecek" dedi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Umut Özacar'ın cenazesi bugün işlemlerin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Umut Özacar, bugün Yed-i Beyza Zeliha Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
