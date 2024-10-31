Esenler'de 'Minyatürlerle Fakrname' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Esenler'de 'Minyatürlerle Fakrname' Sergisi Açıldı

Hoca Ahmet Yesevi'nin 'Fakrname' eseri minyatürlerle sergilendi, sanatseverlerle buluştu.

31.10.2024 09:46
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Esenler Belediyesi, "Minyatürlerle Fakrname" sergisini Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Sergide, "Türk dünyasının manevi lideri" olarak gösterilen Hoca Ahmet Yesevi'nin "Fakrname" adlı eseri, minyatür sanatıyla ele alındı.

Açılışa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, serginin çok güzel bir mekanda açıldığını belirterek, "Taksim Camii'nin sadece bir cami olmadığını hepimiz biliyoruz. Burası hepimizin hayatında iz bırakan bir mekan, bizim medeniyetimize yakışır bir eser." dedi.

Camilerin sadece ibadet edilen yerler değil aynı zamanda çocuktan yaşlısına herkesin sosyalleştiği hayata dair mekanlar olduğunu dile getiren Gül, "Güzel bir etkinlik için bir aradayız. Esenler Belediyesinin kültür ve sanatla ilgili birçok faaliyetine katıldık, her biri birbirinden güzeldi. Binlerce insanın uğrak yeri olan Taksim'deki bu sergi daha çok görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Gül, "Hoca Ahmet Yesevi Anadolu'nun mayasıdır. Sergide bunun gösterilmesi, eserleriyle bir kez daha tarihe not düşürülmesi İstanbul'umuz açısından çok kıymetli." ifadesini kullandı.

"Türklerin İslam'ı öğrenmelerini Türkçe yazdığı eserlerle sağladı"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi mirasına ışık tutan serginin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkistan bölgesinin tarih boyunca Türk-İslam medeniyetine çok önemli değerler katan mütefekkirlerin ve mutasavvıfların yetiştiği bir yer olduğunun altını çizen Şimşek, " Matüridi, İmam Buhari, Tirmizi, Harezmi, İbn Sina ve Ali Kuşçu gibi Hoca Ahmet Yesevi de eserleriyle Anadolu Müslümanlığının şekillenmesinde önemli katkılar yapan çok önemli bir şahsiyettir." diye konuştu.

Prof. Dr. Şimşek, Yesevi'nin "Divan-ı Hikmet" ve "Fakrname" adlı iki eserinin çokça bilindiğine dikkati çekerek, "Yesevi, Türklerin dini, İslam'ı öğrenmelerini Türkçe yazdığı eserlerle sağlamıştır. Türkçe yazıldığı için insanlar, hükümlerin arkasındaki hikmeti anlayabilmiştir. Dolayısıyla anlayarak iman etmiş bir Müslümanlık anlayışı söz konusu olmuştur." görüşünü paylaştı.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Hoca Ahmet Yesevi'nin yeterince tanınmadığını, millet olarak ondan öğrenilecek çok şeyin bulunduğunu ifade etti.

Belediye olarak yeni ufuklar açabilmek için her yıl kültür sanat sezonlarını tarihi şahsiyetlere atfetme geleneğini sürdürdüklerini belirten Göksu, "Hazreti Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi, aslında pergelin bir ucunu sabit tutup öbür ucuyla dünyayı tarayan bir ufuk çizen bir anlayışı inşa etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Üç ekip arkadaşımızla birlikte bu eserleri ortaya çıkardık"

Minyatür sanatçısı Jahongir Ashurov, Esenler Belediyesinin 2020 yılını Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etmesiyle bu konu üzerine çalışmaları için talepte bulunulduğunu belirterek, "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki nakkaşhanede üç ekip arkadaşımızla birlikte bu eserleri ortaya çıkardık." dedi.

Hoca Ahmet Yesevi'nin çok muteber ve mübarek bir zat olduğunu vurgulayan Ashurov, şunları kaydetti:

"Ben kendim Orta Asya'dan geldiğim için bizim evde çok sevilerek okunurdu. Çok sade, tasavvufu ve ilmi irfanı çok güzel anlatan bir dili var. Minyatürler de bu dile uygun şekilde, daha sade ve anlaşılması kolay olacak şekilde klasik yöntemle çalışıldı. Umarım bu renkler, yapılmış bu eserleri sergiye gelen kişilerin Hoca Ahmet Yesevi'ye olan ilgisini daha da artırır."

Proje danışmanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Yıldız, "Divan-ı Hikmet" ve "Fakrname" eserlerine ve sergiye ilişkin bilgiler vererek, "Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin tefekkür dünyasını sanatla buluşturup sizlere arz etmeye gayret ettik." ifadesini kullandı.

"Yesevi'nin eserlerinin görsel bir anlatım diliyle de beslenmesi gerektiğini düşünüyorum"

FSMVÜ İslam Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Betül Bilgin, merkezle birlikte ilk iş olarak bir nakkaşhane kurduklarını ve ilk aldıkları projenin de bu olduğunu anlattı.

Hoca Ahmet Yesevi'yi Türk ve İslam dünyasının bir kutbu olarak gördüğünü dile getiren Bilgin, "Hoca Ahmet Yesevi'nin eserlerinin görsel bir anlatım diliyle de beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tasavvuf dünyamızı şekillendiren bu önemli şahsiyetin eserini görselleştirmek bizim için ayrıca anlamlı ve değerliydi." diye konuştu.

"Trio Klasik Türk Müziği" dinletisinin de katılımcılarla buluştuğu etkinlik, serginin hazırlanmasına emeği geçenlere çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.

Sergi ve proje hakkında

"Minyatürlerle Fakrname" sergisi, Türkler arasında İslamiyet'in ve tasavvufun yaygınlaşmasına öncülük eden Hoca Ahmet Yesevi'nin tasavvuftaki inceliklerini, tarikat adabını, usulünü, erkanını anlattığı "Fakrname" adlı eserini minyatür sanatıyla buluşturdu.

Proje, Esenler Belediyesi, FSMVÜ İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Taksim Camii Vakfı işbirliğiyle minyatür sanatçısı Jahongir Ashurov'un yürütücülüğünde hayata geçirildi.

Sergide "Miraç", "Tamahkarlık", "Günahlardan Kaçma ve Tövbe", "Kurtlar ve Kuşların Selamlaması", "Zekat", "Nefis ve Şeytanla Mücadele", "Hac" ve "Tefekkür" gibi çeşitli başlıklarda ve peygamberlerin güzel ahlaklarını işleyen temalarda minyatür sanatıyla özenle hazırlanan eserler yer aldı.

Ayrıca sergilenen eserlerin ve eserlere ilişkin görsellerin bulunduğu, Esenler Belediyesi tarafından basılan katalog da açılışa gelenlere hediye edildi.

Aysun Mirzeoğlu, Efnan Yüce ve Meral Üztetik tarafından yapılan 20 eserin sanatseverlerin ilgisine sunulduğu sergi, 6 Kasım'a kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler'de 'Minyatürlerle Fakrname' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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