ESENLER\'de otomobil TIR\'ın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı

İstanbul Esenler'de sabah saatlerinde seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Oruç Reis Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Giyimkent Caddesi'nde seyir halinde bulunan Ufuk Kaplan'ın kullandığı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ufuk Kaplan ve yanındaki kişi otomobilde sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Tırın altından çıkarılan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

BİZ ARACI PARK HALİNDE SANDIK

Kazayı gören Muhammed Özparlak, "Biz benzinliğe gidiyorduk, aracı park halinde sandık. Yüksek sesle müzik çalıyordu durduk ve ilgili ekiplere haber verdik. Araçta bulunanlardan biri ses veriyordu, diğeri ses vermiyordu. Araçta iki kişi vardı" dedi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.