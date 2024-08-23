Esenler'de trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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Esenler'de trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Esenler\'de trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Esenler'de trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için İstanbul'da tören düzenlendi. Törene, şehit polisin ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve diğer yetkililer katıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

23.08.2024 12:16
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Esenler'de trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy için İstanbul'da tören düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit polisin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş, törendeki konuşmasında, 1 yıllık polis Peksoy'un ilk görev yerinin İstanbul olduğunu söyledi.

Şehit polisin, 19 Ağustos'ta Esenler ilçesi 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli olduğu sırada hızlı ve kontrolsüz gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığını hatırlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Hayata tutunmak için 3 gün direndi Mustafa ama maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 22 Ağustos Perşembe günü şehit oldu. Her ölüm erken ölümdür ama aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Gözü yaşlı ailesi bu yüce millete emanet artık."

Aktaş, kendilerinin de bir meslektaşlarını ve kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, en yüksekteki şehitlik mertebesine erişen aziz şehidi asla unutmayacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler'de trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


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