Bina boşluğunda uyuşturucu kullanan gruptan apartmandakilere tehdit: Çıkın dışarı, hepinizi yakarım - Son Dakika
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Bina boşluğunda uyuşturucu kullanan gruptan apartmandakilere tehdit: Çıkın dışarı, hepinizi yakarım

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Esenler'de bina boşluğunda uyuşturucu madde kullanan bir grup, binanın birinci katına taşınan yabancı uyruklu 3 kişi tarafından uyarılınca binanın önündeki kaldırımı tiner dökerek ateşe verdi. Hızını alamayan grup "Çıkın dışarı, hepinizi yakarım" diyerek bağırdıkları dairedekilere taş ve sopalarla saldırdı.

10.06.2024 11:48
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İstanbul Esenler'de, iddiaya göre bina boşluğunda uyuşturucu madde kullanan grup, binadaki bir dairedekiler tarafından uyarılınca binanın önündeki kaldırımı tiner dökerek ateşe verdi. Şüpheliler, daha sonra 3 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı eve taş ve sopalarla saldırıp camları kırdı. Saldırganlar, polisin geldiğini duyunca kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIP ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERİYORDU

Olay, dün Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, bina boşluğunda uyuşturucu madde kullanıp çevreye rahatsızlık veriyordu. Binanın birinci katına yeni taşınan yabancı uyruklu 3 kişi, binada çocuk olması nedeniyle uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen grubu uyardı. Uyarılan grup, yabancı uyruklu bu kişilerle tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma çok büyümeden bitti.

Bina boşluğunda uyuşturucu kullanan gruptan apartmandakilere tehdit: Çıkın dışarı, hepinizi yakarım

TAŞ VE SOPLARLA SALDIRDILAR

Akşam saatlerinde aynı grup, binanın önüne geldi. Şüpheliler, dairedekilere "Çıkın dışarı, hepinizi yakarım" diyerek ellerindeki taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Dairenin camlarını kıran öfkeli grup, bu sefer de binanın önüne tiner dökerek kaldırımı ateşe verdi.

Bina boşluğunda uyuşturucu kullanan gruptan apartmandakilere tehdit: Çıkın dışarı, hepinizi yakarım

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Saldırganlardan 2'si kapısı açık binaya girerek içeridekilere saldırdı. Bir süre sonra şüpheliler, polis aracının siren sesini duyarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, binadaki daireye yeni taşındıkları öğrenilen yabancı uyruklu 3 kişi korktukları için taşınmaktan vazgeçti. Saldırı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bina boşluğunda uyuşturucu kullanan gruptan apartmandakilere tehdit: Çıkın dışarı, hepinizi yakarım
Bina boşluğunda uyuşturucu kullanan gruptan apartmandakilere tehdit: Çıkın dışarı, hepinizi yakarım
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Esenler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bina boşluğunda uyuşturucu kullanan gruptan apartmandakilere tehdit: Çıkın dışarı, hepinizi yakarım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ersen temel: ülke yol geçen hanı olunca ülkeyi de yakarlar 13 3 Yanıtla

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