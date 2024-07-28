Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 'fahri hemşehrilik beratı' verildi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 'fahri hemşehrilik beratı' verildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ardahan'da düzenlenen Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali'ne katılarak fahri hemşehrilik beratı aldı.

28.07.2024 19:46  Güncelleme: 20:38
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(İSTANBUL) - 23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali'ne katılmak üzere Ardahan'a giden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e "fahri hemşehrilik beratı" verildi.

Başkan Özer, Göle Belediyesi'nin daveti üzerine gittiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Özer, Doğu Anadolu gezisinin ikinci gününde Esenyurt'tan Ardahan'a giden heyet ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Ardahan Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı programında buluştu.

Esenyurt'tan Göle'ye kardeşlik köprüsü kuruldu

Göle Yaylası'nda yapılan 23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali'ne de katılan Başkan Özer, folklor ekibinin Kafkas gösterisini izledi. Esenyurt Belediyesi'nin kardeş belediye olarak yer aldığı festivalde Göleliler, Özer'e fahri hemşehrilik beratı verdi. Yöresel lezzetlerin yanında çeşitli gösterilerin de sergilendiği festivalde, Esenyurt Belediyesi ile Göle Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.

Etkinlikte yoğun ilgiyle karşılanan Özer, şöyle konuştu:

"Bu gönül köprüsünü bir hizmet köprüsü haline getireceğiz"

"Bu güzel festivalde İstanbul'dan Göle'ye bir kardeşlik köprüsü kurarak bizi buraya davet eden Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ve heyetine teşekkür ediyorum. Festivaller, basit bir eğlence yeri değildir. Biz bir araya geldiğimizde bir duygudaşlık yaşadığımızda o zaman gerçek anlamda bir toplum oluruz. Biz bugün Gölelilerin mutluluklarını İstanbul'dan gelerek paylaşmak ve çoğaltmak istedik. Sadece Ardahan ve Kars'tan 10 meclis üyemiz var. Bu da bu bölgeye vermiş olduğumuz değerin bir göstergesidir. Bizim başımız İstanbul'da ama köklerimiz burada. Her gün burayı düşünüyor, burayı yaşıyoruz. O yüzden Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Meclis üyelerimizle geldik. Aynı zamanda size İBB Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'nun da selamını getirdim. İlk meclisimizde Göle'yi Esenyurt ile kardeş belediye yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu etkinliği, bu gönül köprüsünü bir hizmet köprüsü haline getireceğiz."

Festivallerin yöresel lezzetleri tanıtma anlamında önemli olduğunu vurgulayan Başkan Özer, şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu'nun peyniri neden İsviçre'nin peyniriyle yarışmasın"

"Bir peynir müzesine gittim. Kars Kaşarı'nı dünyaya tanıtıyor. Çok etkilendim. Neden Kars'ın, Ardahan'ın, Göle'nin kaşarı İsviçre'nin, Fransa'nın peynirleriyle yarışmasın? Dünyanın en stratejik ürünü gıda ve gıda güvenliğidir. Bu bölgede bir mera hayvancılığı, bir et entegre tesisleri için bulunmaz bir yer ama aynı zamanda süt ve süt ürünleri için de böyle. Ormanla iç içe müthiş bir oksijen. Buralı iş insanlarından katkı isteyin. Ben bunu Esenyurt'ta başlattım. Siz de burada başlatın. Ben son olarak bu güzel etkinliğin büyüyerek devam etmesini diliyorum. Daha sonra bu festivalleri birlikte yaparak bu gönül köprüsünü realize edelim. O zaman gerçek bir model uygulayalım. Festivalimizin Göle'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 'fahri hemşehrilik beratı' verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 'fahri hemşehrilik beratı' verildi - Son Dakika
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