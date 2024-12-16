Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında PKK/KCK Soruşturması - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında PKK/KCK Soruşturması

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında PKK/KCK Soruşturması

İstanbul'da gerçekleştirilen PKK/KCK soruşturması kapsamında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 12 şüpheli gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildi.

16.12.2024 17:59  Güncelleme: 18:02
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İSTANBUL'da 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Aralık'ta gözaltına alınan 12 şüpheli bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile sürekli ve yoğun şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli, belirlendi. Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK (Halkların Demokratik Kongresi) yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edildi. Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı belirlenirken, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

'TUTUKLAMA TALEBİYLE' MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, 'tutuklama talebiyle' mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında PKK/KCK Soruşturması - Son Dakika

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