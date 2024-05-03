Esenyurt Belediye Başkanı Gaziler ve Şehit Aileleriyle Buluştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Gaziler ve Şehit Aileleriyle Buluştu

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gaziler ve şehit aileleriyle yemek programında bir araya geldi. Özer, gazilere ve şehit yakınlarına her zaman destek olacaklarını vurgulayarak, ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Programda Çanakkale ruhunun önemi de vurgulandı ve Esenyurt'un barış ve kardeşlik şehri olma hedefi paylaşıldı.

03.05.2024 12:44  Güncelleme: 13:13
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(İSTANBUL)- Gaziler ve şehit aileleriyle yemek programında ile bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, onların her zaman yanında olacaklarını vurgulayarak, "Bizler bu yaşamı binlerce vatan evladının fedakarlık dolu serüvenine borçluyuz. Gazilik ve şehitlik çok önemli bir mertebe. O nedenle ben gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarınızın karşılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gaziler ve şehit aileleri ile öğle yemeğinde buluştu. Belediye'nin Havana Park Sosyal Tesisi'ndeki programa, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, önceki dönem CHP Meclis Üyesi Okan Çiftçi, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Gazilerin talep ve önerilerinin de alındığı programda konuşan Başkan Özer, bir ülkenin gazileri ve şehitleri sayesinde yıkılmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Gazilik ve şehitlik çok önemli bir mertebe. Onlar, bu vatan için canlarını veren, anneleri, kardeşleri daha güzel günlerde yaşasın diye şehit ve gazi olanlar. Bizler bu yaşamı binlerce vatan evladının fedakarlık dolu serüvenine borçluyuz. O nedenle ben gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

"ÜLKEMİZİN BİRLİĞİ VE DİRLİĞİ ÇANAKKALE RUHUNDA SAKLI"

Çanakkale ruhunun Türkiye Cumhuriyeti'ni bir arada tuttuğunu vurgulayan Başkan Özer, "Bana göre ülkemizin birliği ve dirliği Çanakkale ruhunda saklı. Bir Karadenizli ve bir Vanlı Çanakkale'de, vatan savunmasında omuz omuza şehit düşüyorlar. Kanları birbirine karışıyor ve vatan toprağını suluyor. Benim de dedelerim Çanakkale'de şehit olmuş. Dolayısıyla o ruh Türkiye Cumhuriyeti'ni bir arada tutan, yaşatan ve ilelebet yaşatacak bir  ruhtur. O nedenle ben huzurunuzda Çanakkale ruhunu saygı ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize daha nice sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

"GAZİLERE HÜRMET KONUSUNDA ASLA KUSUR ETMEYECEĞİZ"

Gazilerin ve şehit yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar yapacaklarını kaydeden Özer, "Zamanın ruhu bizi Esenyurt'ta bir araya getirdi. Sizler Esenyurt'un bağrından çıkmış gazilersiniz. Ben de hasbelkader buranın Belediye Başkanı oldum. Biz de Esenyurt'un havasını, suyunu ruhunu sizinle paylaşıyoruz. Tabii bizim de görevlerimiz var. Ben çalışanlarımıza gazilerimize ve şehit yakınlarımıza hürmette asla kusur edilmemesi talimatını verdim. Bundan sonra da ihtiyaçlarınızın karşılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bilmenizi isterim. Sizin için yeni bir dernek yeri de yapacağız, Kardeşlik Merkezi bunlardan bir tanesi. Gazilerimizin rahat edebileceği bir yer oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ İDEALİM ESENYURT'U BARIŞ VE KARDEŞLİK ŞEHRİ HALİNE GETİRMEK"

Esenyurt'un çok kültürlü yapısına değinerek, burayı bir barış ve kardeşlik şehri haline getirmek istediğini söyleyen Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Esenyurt, hemen hemen her ilden hatta dünyanın 100 ülkesinden göç alan, 100'den fazla dilin konuşulduğu bir ilçe. En önemli ideallerimden bir tanesi burayı bir barış ve kardeşlik şehri haline getirmek. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Burada bütün Türkiye'ye örnek olacak bir model inşa edeceğiz. Buna sizin tecrübelerinizin, geçmişte yaşadıklarınızın ve hikayelerinizin de büyük bir katkısı olacak."

"KAPIMIZ VE GÖNLÜMÜZ SİZLERE HER ZAMAN AÇIK"

Programa katılan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise "Sizler bizim için kıymetlisiniz. Bu vatan için canını veren şehitlerimiz ve aileleri, gazilerimiz bizler için önemli. Sizlerin sorunu bizim sorunumuz. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açık. Bir sorununuz, bir sıkıntınız olduğunda lütfen bizlere gelmekten çekinmeyin. İnşallah gücümüz yettiği kadar yardımcı olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizlere de hayırlı, sağlıklı ve güzel bir ömür diliyorum" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Gaziler ve Şehit Aileleriyle Buluştu
Kaynak: ANKA

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