Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Güneydoğu Anadolu Gecesi Coşkusu - Son Dakika
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Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Güneydoğu Anadolu Gecesi Coşkusu

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Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin ikinci gününde, Güneydoğu Anadolu gecesi düzenlenerek dostluk ve kardeşlik mesajları verildi. Başkan Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, birlikte 'Batmane' türküsünü seslendirdi.

30.09.2024 12:08  Güncelleme: 12:41
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(İSTANBUL)- Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin ikinci gününde Güneydoğu Anadolu gecesi düzenlendi. Gecede, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 'Batmane' türküsünü birlikte söyledi.

Esenyurt'ta düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali, ikinci gününde devam ediyor. Esenyurt Belediyesi'nin, İl Dernekler Birliği'yle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği festivalde, Güneydoğu Anadolu gecesi düzenlendi. Güneydoğu'nun güzelliklerini konu alan tanıtım filmi ve halk oyunları gösterisinin ardından Kürt müziğinin önemli seslerinden Tara Mamedova sahne aldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın da vatandaşlarla bir araya geldiği festivalde, kurulan yöresel kültürler ve yemek stantlarına ilgi yoğundu.

Festivalde sanatçı Tara'nın söylediği türküler eşliğinde kardeşlik halayında buluşan Başkan Özer ve Genel Başkan Yardımcısı Karabat, birlikte düet yaptı. İkili, 'Batmane' türküsünü birlikte seslendirerek dostluk ve kardeşlik mesajı verdi.

Festivale ev sahipliği yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sanatçı Tara Mamedova'ya çiçek takdim ederek, "Tara iyi ki geldi. Size şarkılar, destanlar söyleyecek. Tara, Evdale Zeynike için Şakiro'nun sesiyle söylüyor. Gönlünün sesinden söylüyor" dedi.

Farklılıkların bu ülkeye zenginlik kattığını söyleyen Özgür Karabat ise şöyle konuştu:

"Bize hep farklı olanların birbirine karşı olduğunu anlattılar. Ama bugün bu meydanda görüyorum ki farklı olanlar birbirlerini güçlendirenlerdir. Farklı olanlar bir bütünün farklı parçalarıdır ve onlar daha çok birbirlerini zenginleştirenlerdir. Ben Tokatlı Özgür Karabat olarak bugün Kürtçe ezgileri dinlerken gönlümde büyük duygular hissettim. O duyguyu biliyorum ki Esenyurt'ta yaşayan Rumelili, Balkanlı, Karadenizli, Tokatlı, Vanlı, Ardahanlı, Karslı, Muşlu… Hepimiz birlikte hissettik. Biz bu topraklarda barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşamaktan son derece mutluyuz. Dolayısıyla birbirimizin türkülerini kuvvetli bir şekilde söylemeye devam edeceğiz."

Diyarbakır'da katledilen küçük Narin'i de unutmadı

Esenyurt'ta ilk konserini veren sanatçı Tara Mamedova, "Bizleri halkla, halkı bizlerle buluşturduğu için değerli Belediye Başkanımız Ahmet Özer ve bütün ekibine çok teşekkür ederim. Bu hepimize umut veren, birleştirici bir etkinlik. Esenyurt inanılmaz güzel bir yer olmuş. Muhteşem duygular içerisindeyim. Dünyanın en güzel yeridir birlikte olmak. Çünkü burada gerçekten sevgi var, gerçekten paylaşım var. Ümit ediyorum bu paylaşım daha fazla olur. Biz de halkımızla daha fazla bir araya geliriz. Bugün birçok yerden gelen dinleyicimiz var. Hep beraber büyük bir büyük bir özveri ile oluşmuş bir etkinlik. Binbir türlü renkler var. İşte Kürtçe, Lazca, Türkçe birçok dilde kapsayıcı bir çalışma görüyorum. Bu çalışmayı gerçekten yürekten kutluyorum. Bize sanat lazım çünkü sanatla bizim kalbimiz yumuşar ve biz çiçekler gibi açarız" diye konuştu. Tara, sahnede seslendirdiği 'Narin' türküsüyle Diyarbakır'da katledilen küçük Narin'i de unutmadı.

Kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ve toplumda birlik ve beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, farklı yörelerden vatandaşlar bir araya gelerek dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunu ön plana çıkarıyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festival, birbirinden renkli etkinliklerle 6 Ekim gününe kadar devam edecek.

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali\'nde Güneydoğu Anadolu Gecesi Coşkusu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Güneydoğu Anadolu Gecesi Coşkusu - Son Dakika

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