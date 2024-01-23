 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta 10 Kişiyi Bıçaklayan Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta 10 Kişiyi Bıçaklayan Saldırgan Yakalandı

Esenyurt'ta sokak sokak dolaşarak biri kadın 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan saldırgan Abdullah Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın daha önce bir hastanede doktorun odasını kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıktı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

23.01.2024 - 08:53,
Abone Ol

İSTANBUL--ESENYURT'TA 10 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN SALDIRGAN YAKALANDI (toplu görüntü)

Vehbi DEMİR-Özcan KILIÇ-Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta sokak sokak gezerek biri kadın 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Abdullah Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın daha önce de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasına girerek kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıktı.

Esenyurt'da sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklamaya başlayan Abdullah Ö., biri kadın 10 kişiyi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelinin 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasına girerek kullanılmaz hale getirdikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Abdullah Ö., Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'un farklı noktalarında kısa aralıklarla biri kadın 10 kişiyi bıçakla yaraladı. Bazı sokaklarda ise binaların camlarını taşladı. Saldırıda, Çiğdem K. Yusuf Aykut A. Mehmet Ü. Ayhan P. Harun A. Rojhat S. Murat A. Muhammed T. Efe Can U. Yaser E. olmak üzere toplam 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rojhat S. ile Murat A.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıların ardından şüphelinin yakalanması için yapılan çalışmalarda, Abdullah Ö. polis ekipleri tarafından İnönü Mahallesi, 330. Sokak'ta yakalayarak gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"BIÇAKLANAN ÇOCUĞU TEKRARDAN BIÇAKLADI"

Yaşananları anlatan Okan Özdemir, "Bıçaklanan arkadaş burada oturmuş cips yiyordu, o arada zaten çayla uğraşırken, beni gasp ediyorlar dediğini duydum. Arkamı döndüğümde o bıçaklanan çocuğu tekrardan bıçakladı, kaçarak gitti. Esnaf arkadaşlar koşarak peşinden gittik ama yakalayamadık. Baya hızlıydı kendisi zaten" dedi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ"

Çiğdem K.'nın bıçaklandığı anlara tanıklık eden Ömer Öztürk ise, "Yukarıdan bayan geliyordu, aşağıdan da şahıs geliyordu bıçağı taktı, aradan kaçtı gitti. Duyduğumuza göre 9 kişiyi bıçaklamış, psikolojik sorunları varmış. Ara sokaktan kaçtı. Esnaflar da peşine koştu ama yakalayamadık. Kahverengi montlu cılız bir kişiydi, kirli sakallı bir tipti" ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA BIÇAKLA ÜZERİME SALDIRDI"

Saldırıya uğrayanlardan Fırat Kaya, "Pastanenin önünde duruyordum, bir anda gelip üzerime bıçakla saldırdı, ben geri çekildim. Karnıma doğru salladı bıçağı, sonra aşağıya doğru kaçtı. Kısa boylu, şapkası vardı kafasında. 15 dakika önce yine buradan geçti, şapkasını çıkartmıştı. Bir şey içmiş gibiydi, gözleri falan şeydi. Elinde ekmek bıçağı vardı, ucu sivri" şeklinde konuştu.

"BU TARAFA DOĞRU KOŞUYORDU"

Saldırganı kaçarken gören Bekir Kılıç ise, "Az önce burada bir arkadaş eli bıçaklı, bu tarafa doğru koşuyordu zaten. Arkadaşımıza da bıçak salladı. Peşinden koştuk, kaçtı yakalayamadık" dedi.

Esenyurt\'ta 10 Kişiyi Bıçaklayan Saldırgan Yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Şehir Hastanesi, Esenyurt, DHA, Saldırı, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hastane, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 10 Kişiyi Bıçaklayan Saldırgan Yakalandı - Son Dakika


22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:38:28. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 10 Kişiyi Bıçaklayan Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement