Esenyurt'ta araç yangını trafiği felç etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta araç yangını trafiği felç etti

Esenyurt\'ta araç yangını trafiği felç etti

Esenyurt D-100 Karayolu'nda bir aracın yanması sonucu yol trafiğe kapatıldı. Yangın, sürücünün motor bölümünden duman yükseldiğini fark etmesiyle başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve araç kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından yol, çekici yardımıyla kaldırılan araçla birlikte tekrar trafiğe açıldı.

05.09.2024 16:43
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ESENYURT D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken yangın nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yabancı uyruklu Hakim S. 99 TG 797 plakalı araçla D-100 Karayolu Edirne İstikametinde seyir halindeydi. Aracının motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören Hakim S. aracı durdurup kendini dışarı attı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören sürücü, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kaparak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürme çalışması başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, yangın nedeniyle trafiğe kapalı kalan D-100 Karayolu Edirne istikameti çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

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