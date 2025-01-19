Esenyurt'ta Atık İlaç İmha Projesi Başladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Atık İlaç İmha Projesi Başladı

Esenyurt\'ta Atık İlaç İmha Projesi Başladı

Esenyurt Belediyesi, kullanılmayan ve tarihi geçmiş ilaçları eczanelerde toplayarak imha ediyor.

19.01.2025 14:46
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Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki eczanelerde atık kutularına konulan son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılmayan ilaçları imha etmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık" projesi kapsamında ilçede atık ilaçlar toplanmaya başladı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İstanbul Eczacılar Odasının başlattığı projeyle eczanelere atık kutuları yerleştirdi.

Belediye ekiplerince kutularda toplanan atıklar, doğaya zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılarak imha ediliyor.

Vatandaşlar da evlerinde kullanmadıkları ya da tarihi geçmiş ilaçları bu kutulara bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen çevre mühendisi Gülşah Erbaysal, atık ilaçların kimyasal içerikleri nedeniyle özel yöntemlerle bertaraf edilmesi gerektiğini belirtti.

Erbaysal, bilinçsizce çöpe ya da lavaboya dökülen atık ilaçların kimyasal maddelerin suya ve toprağa karışmasına neden olduğuna dikkati çekerek, "Bu durum çevre ile insan sağlığı açısından ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu kapsamda, bölgemizdeki gönüllü eczaneler aracılığıyla atık ilaçları topluyoruz. Vatandaşlarımız hem temiz bir çevre hem de sağlıklı bir gelecek için evlerinde biriktirdikleri atık ilaçları, atık getirme merkezimize ya da gönüllü eczanelere bırakabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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