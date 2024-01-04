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Esenyurt'ta AVM'de çalışanların cep telefonlarını çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta AVM'de çalışanların cep telefonlarını çalan zanlı yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde çalışanların cep telefonlarını çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, AVM'deki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirleyerek yakaladı. Zanlının 19 suç kaydı bulunuyor.

Esenyurt\'ta AVM\'de çalışanların cep telefonlarını çalan zanlı yakalandı
04.01.2024 - 15:21,
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İstanbul Esenyurt'ta alışveriş merkezindeki mağazalardan çalışanların cep telefonunu çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İlçedeki bir AVM'de mağazalara müşteri gibi giren bir şüphelinin, buradaki çalışanların cep telefonlarını çaldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

AVM'de inceleme yapan sivil ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheli Y.P'yi alışveriş merkezinde yakaladı.

Hakkında 19 suç kaydı bulunan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Bu arada, şüphelinin AVM'deki bir dükkanda kasanın yanında bulunan cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Esenyurt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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