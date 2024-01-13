Esenyurt\'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı

13:01 •
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar•
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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
Esenyurt sokaklarında dolaşan başıboş iki at, çevredekilerin dikkatini çekti.
Namık Kemal Mahallesi'nde sokaklarda dolaşan başıboş beyaz atları görenler, telefonlarıyla fotoğraf ve videolarını çekti.
Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan ve çöp kenarında yiyecek arayan atlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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