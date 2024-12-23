Esenyurt\'ta Başından Vurulmuş Bir Kişi Bulundu

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ESENYURT'ta yol kenarında başından tabanca ile vurulmuş halde bir kişi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, yerde yatan kişinin başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Abdullah Aydın olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Aydın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.