Esenyurt'ta CHP'nin Demokrasi Nöbeti 82. Gününde - Son Dakika
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Esenyurt'ta CHP'nin Demokrasi Nöbeti 82. Gününde

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'lilerin başlattığı Demokrasi Nöbeti, 82 gündür devam ediyor. CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, iktidarın yerel seçimlerde kaybettikleri belediyelere çökmeye çalıştığını belirtirken, toplumsal mutluluğun düştüğünü ve ekonominin kötüleştiğini vurguladı.

19.01.2025 17:18  Güncelleme: 17:33
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti, 82. gününde sürüyor. CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, "İstanbul başta olmak üzere seçimle ya da halkın iradesiyle kazanamadıkları her yerle uğraşıyorlar. Oraları tekrar finanse etmek için, oralara yönetici bulabilmek için bu belediyelere çöküyorlar" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti 82. gününde devam etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbete bugün, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin katıldı.

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ergin, şunları söyledi:

"Bugün 82. gününde birlikteyiz. Esenyurt sürecinin 82. günü ama Türkiye'de faşizm yıllardan beri var. Yıllardır Türkiye'de faşizm köklendiyse köklendiği ve geldiğimiz günde bize bu zulümleri yaşatıyor. Hep birlikte buna göğüs germeye çalışıyoruz, sadece Esenyurt'la uğraşmıyorlar biliyorsunuz. İstanbul başta olmak üzere seçimle ya da halkın iradesiyle kazanamadıkları her yerle uğraşıyorlar. Güneydoğusunda, doğusunda, İç Anadolu, Batı, falan fark etmiyor onlar için. Eğer sıkışmışlarsa, eğer paraya, bütçeye ihtiyaçları varsa kendi uydurdukları sistemler, uydurdukları iddianamelerle bir tek sadece belediyelere değil, başka kurumlara dahi göz açtırmama gibi bir dertleri var."

"Herkesin alım gücü, gelirleri düştü"

Ülkede toplumsal mutluluğun düştüğünü, kimsenin yüzünün kolay kolay gülmediğini söyleyen Ergin, "İnsanlar birbirlerinin yanına kolay kolay gelmemeye çalışıyorlar. Birbirlerine çay ikram etmek, çay ısmarlamaktan dahi kaçınır bir toplum haline geldik. Neden? Çünkü herkesin alım gücü, gelirleri düştü. Buna karşılık masrafları kat kat daha arttı." dedi.

Toplumun eğitimden, sağlıktan fedakarlık etmeye başladığını ifade eden Ergin, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu belası almış başını gitmiş. Artık esnaf dükkanları kurşunlanıyor, Çocuklar okullarda birbirlerinden kaçtıkları için kavga etmeye başlamışlar. Bütün bunlar olup biterken geliyor devlet sizin iradenize çöküp sizin güvenli olarak gördüğünüz o yüzden seçtiğiniz insanı görevden alıp aklı sıra bir tane devlet memurunu kayyum olarak atıyor.

"Burada sadece çökme düzeni vardır"

Bir mahkemede hakimin karşısına çıktığımızda bir savcı bizi sorguladığında, o savcının devlet aklıyla bizi sorguladığını ya da muhakeme ettiğini bilmek isteriz. Ama öyle mi, değil. Aslında iki gün önce Beşiktaş Belediyesi olaylarından dolayı 31 kişi tutuklama talepli mahkemeye sevk ediliyor. Bir tanesi bakan yardımcısının kardeşi olduğu için bırakılıyor sevk edilenlerin içerisinden. Bir tanesi AKP'li olduğu için ve onu savunan da AKP'li bir avukat olduğu için serbest bırakılıyor, geri kalanların tamamı tutuklanıyor. Dört gün gözaltında tutuluyorlar. Hakimin karşısında kalış süreleri üç dakika. Savunma hakkı dahi verilmiyor. Konuşma hakkı dahi verilmiyor. Çünkü önceden ayarlanmış, başı sonu belli olan bir dava. İşte burada hukuktan bahsedemezsiniz. Burada demokrasiden insan haklarından bahsedemezsiniz. Toplumsal ve kişisel vicdandan bahsedemezsiniz. Burada sadece çökme düzeni vardır."

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, iktidarın 2024 yerel seçimleri sonuçlarıyla sarsıldığını, çok belediye kaybettiğini belirterek, "Kendi deyimleriyle, teşkilatlarını finanse edemez oldular. Bireysel zenginliklerinden de oraya aktarmak istemiyorlar. Onlar sizin gibi değiller. Onlar toplum yaranına, kendi kurumlarına, partilerine, derneklerine bağış yaparak orayı ayakta tutmazlar. Sömürmeden, yani almadan bir şey vermezler. O yüzden de oraları tekrar finanse etmek için, oralara yönetici bulabilmek için bu belediyelere çöküyorlar." dedi.

Esenyurt\'ta CHP\'nin Demokrasi Nöbeti 82. Gününde
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta CHP'nin Demokrasi Nöbeti 82. Gününde - Son Dakika

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