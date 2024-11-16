Esenyurt'ta CHP'nin 'Demokrasi Nöbeti' Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta CHP'nin 'Demokrasi Nöbeti' Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'li vekiller, kayyum atamalarına karşı 'Demokrasi Nöbeti' tutuyor. Murat Emir, İstanbul'daki uyuşturucu sorunu ve güvenlik konusuna dikkat çekti.

16.11.2024 17:31  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin başlattığı "Demokrasi Nöbeti" devam ediyor. Bugünkü nöbete katılan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kayyum atayacağınıza, halkın iradesine saldıracağınıza, işinizi yapın. Uyuşturucu baronları ile mücadele edin. Esenyurt'un sokaklarını güvenli hale getirin. Daha güvenilir, daha yaşanılabilir, kadınlarımızın, çocuklarımızın, şiddete uğramadığı bir hale getirmek sizin göreviniz" dedi.

CHP heyetinin Esenyurt Belediyesi önündeki "Demokrasi Nöbeti" devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan nöbete bugün Giresun Milletvekili Elvan Işıkgezmiş, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri katıldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda süren Demokrasi Nöbeti'nde konuştu. Emir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakıyorsunuz İstanbul uyuşturucu baronlarının ikametgahı olmuş. Uyuşturucu baronları en rahat ettikleri yere dünyanın her yerinden geliyorlar, İstanbul'da yaşıyorlar. Niye? Çünkü burası uyuşturucu baronları için bir cennet. Burada rahatça yaşayıp, rahatça paralarını yönetiyorlar. Türkiye'de kara para trafiği yönetmek hiçbir sonuç doğurmuyor. Türkiye bir kara para cenneti. Kara paralarını Türkiye'ye getiriyorlar. Soran yok, araştıran yok. Zaman zaman yakalanıyorlar veya aralarında bir çatışmaya giriyorlar. Biz de böyle öğreniyoruz. Kayyum atayacağınıza, halkın iradesine saldıracağınıza, işinizi yapın. Uyuşturucu baronları ile mücadele edin. Esenyurt'un sokaklarını güvenli hale getirin. Daha güvenilir, daha yaşanılabilir, kadınlarımızın, çocuklarımızın, şiddete uğramadığı bir hale getirmek sizin göreviniz.

"Atatürk'ü ve devrimlerini içlerine sindiremeyenler"

Demokrasimize de Cumhuriyetimize de Cumhuriyetimizi kuran Mutafa Kemal Atatürk'ümüze de her gün saldırıyorlar. O'nun devrimlerini bir türlü içlerine sindiremediler. Onun ordusuna el uzatmaktan da bir türlü çekinmiyorlar. Daha önce de Ergenekon, Balyoz kumpas davaları ile ordumuzu çökertenler, Mustafa Kemal'in askerlerine saldıranlar, onları cezaevine atanlar, bugün "Mustafa Kemal'in askeriyiz" diyen teğmenleri ordudan atmanın peşindeler. Mustafa Kemal'in teğmeniyiz, Mustafa Kemal'in askeriyiz diye yemin eden teğmenler hakkında soruşturma açıyorlar. Disiplin işlemi açılıyorlar. ve ordudan atmaya çalışıyorlar. Suçları ne bu teğmenlerin? Disiplinsizlikmiş.

Ordunun itibarını yerle bir eden kozmik odayı FETÖ'ya açan AKP iktidarı

Oysa Mustafa Kemal'in askeriyiz demek, hangi asker için disiplinsizliktir? Ordunun itibarını zedeleme suçu işlemişler. Asıl, ordunun itibarını kozmik odayı Fetullahçılara açanlar, Fetullahçı çeteler, Fetullahçı savcılar tarafından orduya operasyon yaptıranlar, AKP'nin ağababaları ordunun itibarını yerle bir ettiler. Bilsinler ki teğmenlerin ettiği yemini edenler, yasaklanmamış bir yemin, içerisinde hiçbir suç unsuru yok. 2023'e kadar bu yemin ediliyordu. Tören bittikten sonra bu yemin edilmiş. Ama siz Mustafa Kemal'in askeri olmayı suç sayıyorsanız, açıkça söyleyin. Milletimiz de duysun. ve bilsinler ki bu milletin, sizin tarikatlardan aldığınız emirleri yerine getireceksiniz diye feda edeceği bir tane teğmeni yok. Bir tane teğmenimize dokunamayacaksınız."

Esenyurt\'ta CHP\'nin \'Demokrasi Nöbeti\' Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Yönetim, Murat Emir, Ahmet Özer, Demokrasi, Güvenlik, İstanbul, Esenyurt, Politika, Güncel, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta CHP'nin 'Demokrasi Nöbeti' Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
17:48 AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı
15:47 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu’nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
23:18 Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
05:30 Ali Koç’un “Yönetim istifa“ tezahüratına verdiği tepkiye bakın Ali Koç'un "Yönetim istifa" tezahüratına verdiği tepkiye bakın
03:41 Wanda Nara ile davalık olan Icardi’den olay hareket Wanda Nara ile davalık olan Icardi'den olay hareket
23:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı
23:07 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
23:06 Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı
22:59 Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 18:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta CHP'nin 'Demokrasi Nöbeti' Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.