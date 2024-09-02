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Esenyurt'ta, çıkan kavgada silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi 1183 Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir zanlının karşı tarafa silahla ateş açması sonucu iki kardeş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.