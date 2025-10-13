Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi - Son Dakika
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi

Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi
13.10.2025 11:32  Güncelleme: 12:14
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi
Esenyurt'ta dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 625 bin lira değerinde 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Altın ve paralar tutanak altına alınarak idari para cezası uygulandı.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi.

POLİS VE ZABITA PEŞİNE DÜŞTÜ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi

ÜSTÜNDEN SERVET ÇIKTI

Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para çıktı. Altınlar ve para tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.

Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi

DENETİMLER SÜRECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yasalara aykırı olan organize dilencilik faaliyetleri ile bazı kişilerin büyük miktarlarda haksız kazanç elde ettiğini belirtti. İlçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren Aksoy, manevi duyguları suistimal eden kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

    Yorumlar (2)

  • Oa343862!:
    Bu milleti herkes sogusler, 23 yıldır AKP niye iktidar görün. Ayağında ayakkabı yok dilenciye para veriyor sığır. 2 1 Yanıtla
  • 343434aslan:
    ESENYURT TAŞI TOPRAGI ALTIN 0 0 Yanıtla
