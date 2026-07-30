Esenyurt'ta Kayıp Kartla 10 Bin Lira Alışveriş - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kayıp Kartla 10 Bin Lira Alışveriş

Esenyurt\'ta Kayıp Kartla 10 Bin Lira Alışveriş
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Kaybedilen kredi kartıyla yapılan 10 bin liralık alışveriş güvenlik kamerasında tespit edildi.

ESENYURT'ta yolda düşürülen kredi kartı bir kişi tarafından bulundu. Kartı bulan şüphelinin akaryakıt istasyonları ve marketlerden yaklaşık 10 bin lira tutarında benzin ve market alışverişi yaptığı tespit edildi. Alışveriş yapan şüpheli alışveirş yaptığı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Kredi kartını kaybeden kişi bunu uzun süre sonra fark etti. Kartı kaybettiğini anlayınca iptal etti. Bu sürede kartı bulan kişi tarafından kredi kartından yaklaşık 10 bin lira tutarında benzin ve market alışverişi yapıldığı belirlendi. Alışveriş yapan şüpheli bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin rahat hareketleri dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kayıp Kartla 10 Bin Lira Alışveriş - Son Dakika

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