Esenyurt'ta Kayyum Politikalarına Protesto - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kayyum Politikalarına Protesto

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İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, kayyum uygulamalarını protesto etmek için Esenyurt Meydanı'nda toplandı. Açıklamada, kayyumların halk iradesine ve demokratik haklara darbe olduğu vurgulandı.

04.11.2024 20:33  Güncelleme: 21:39
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Haber: Çağatan AKYOL-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Esenyurt Meydanı'nda açıklama yaptı, iktidarın kayyum politikalarını protesto etti. Ortak açıklamada, "Kayyum halk iradesine, emeğe, barışa darbedir, alışmayacağız" denildi.

Esenyurt'tan sonra Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması protesto edildi. Esenyurt Meydanı'ndaki protestoda ortak açıklamayı KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eren Ertin okudu. "Ülke olarak güne ne yazık ki yine bir kayyum darbesi ile uyandık. Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının üzerinden daha beş gün geçmişken bugün de bir kez daha en demokratik haklardan olan seçme seçilme hakkı gasp edilmiştir. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi başkanları görevden alınmış ve yerlerine kayyum atanmıştır." denilen açıklama şöyle devam etti:

"Hedef açıktır. Tüm toplum iradesinin gasp edilmesine alıştırılmak..."

"Son beş ayda arka arkaya Hakkari, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti halkının iradesini gasp etmeye dönük saldırılar AKP- MHP iktidarının 31 Mart yerel seçimlerini ezici bir şekilde kaybettiği belediyelere kayyum darbesi ile adeta çökmeyi hedeflediğini tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır. Hedef açıktır. Tüm toplum iradesinin gasp edilmesine alıştırılmak, kayyum darbeleri olağan hale getirilmek istenmektedir.

"Kayyum: Şatafattır. Belediye binalarına eklenen jakuzili odalardır"

Kayyum halk iradesine darbedir. Kayyum emeğe darbedir. Kayyum; yerel yönetim emekçilerini işinden, ekmeğinden eden, toplu sözleşmelerini iptal eden, sürgünü, sendikal ayrımcılığı, angarya çalıştırmayı rutin hale getiren bir emek düşmanlığının adıdır. Kayyum: Yolsuzluktur, boşaltılan kasalardır. Kayyum: Şatafattır. Belediye binalarına eklenen jakuzili odalardır. Kayyum: Yandaşlara belediyelerde kadro açmak, ihale dağıtmaktır. Dolayısıyla halkın omuzlarına katmerli borçlar yüklemektir. Kayyum: İktidarın insan ve doğa karşıtı rantçı belediyecilik anlayışı karşısında olan herkese verilmiş bir gözdağıdır.

"Demokrasinin varlığının temel koşulu halk iradesine saygı duymaktır"

Bir kez daha altını çiziyoruz. Demokrasinin varlığının temel koşulu halk iradesine saygı duymaktır, aksi her türlü karar veya müdahale halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Seçilmiş milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hala cezaevinde tutulduğu, belediye başkanlarının tutuklandığı yerlerine kayyum atandığı bir ülkede demokrasiden, adaletten, hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Herkes bilmelidir ki yaşanan bu hukuksuzluklara karşı parti, siyasi görüş ayrımı yapmadan ülke genelinde yeterli düzeyde tepki yaratılmaması halinde kayyum darbesi yeni belediyeler ile sürecektir."

"Anti demokratik uygulamalarla haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız"

Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin açıklaması şöyle sona erdi:

"Halkın iradesine, demokrasiye, emeğe, barışa darbe niteliğindeki kayyum politikalarını hiçbir dönem kabul etmedik, alışmadık. Bugün de kayyum darbesini kabul etmiyoruz! Anti demokratik uygulamalarla haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız! Duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere inat bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş Belediye Başkanları derhal görevine iade edilmelidir."

Esenyurt\'ta Kayyum Politikalarına Protesto
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Demokrasi, İstanbul, Esenyurt, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kayyum Politikalarına Protesto - Son Dakika

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