Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan Dilşad D.'nin evinde 51 mermi bulundu - Son Dakika
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Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan Dilşad D.'nin evinde 51 mermi bulundu

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Esenyurt'ta kuyumcuyla tartışan Dilşad D., ruhsatsız silahla iş yerine ateş açtı; saldırıda bitişik eczanenin sahibi C.Ç. bacağından yaralandı. Gasbettiği otomobille kaçan şüpheli Çatalca'da yakalanıp adliyeye sevk edildi, evinde 51 mermi bulundu.

ESENYURT'ta tartıştığı kuyumcuya silahlı saldırı düzenledikten sonra Çatalca'da yakalanan Dilşad D., adliyeye sevk edildi. Kuyumcuya kolye almak için giren şüphelinin aynı anlarda kolye satmak için gelen müşteriye "kuyumcuya değil, bana sat" demesi üzerine dükkan sahibiyle tartıştığı öğrenildi. Saldırganın kuyumcuya geldiği ve olaydan sonra kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Esenyurt, Piri Reis mahallesinde dün öğle saatlerinde kuyumcuyla tartışan Dilşad D., kısa süre içinde geri dönerek iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda kuyumcu dükkanına ve bitişiğindeki eczaneye kurşunlar isabet etti. Eczane sahibi C.Ç., sol bacağından yaralanırken, şüpheli gasbettiği otomobille kaçtı.

ÇATALCA'DA YAKALANDI

Asayiş şube müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin kaçtığı otomobili takibe aldı. Aracın Çatalca'ya gittiği belirlenirken, gasbedilen otomobil kısa sürede terk edilmiş olarak bulundu. Takibi sürdüren ekipler drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli Dilşad D. yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 51 mermi bulundu.

'KOLYEYİ KUYUMCUYA DEĞİL BANA SAT' KAVGASI

Gasp Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin olay günü kolye almak için kuyumcu dükkanına gittiği öğrenildi. Bu sırada kuyumcuya gelen başka bir kişinin kolye sattığını gören şüpheli, "O kolyeyi kuyumcuya değil bana sat" dedi. Bunun üzerine kuyumcuyla şüpheli Dilşad D. arasında kavga çıktı. Dükkandan ayrılan Dilşad D., evine giderek ruhsatsız silahı alıp geri döndü ve iş yerine kurşun yağdırdı.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Saldırganın kuyumcuya geldiği ve olaydan sonra kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
EsenyurtGüvenlik3. SayfaGüncelOlaySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan Dilşad D.'nin evinde 51 mermi bulundu - Son Dakika
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