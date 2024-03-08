İstanbul Esenyurt'ta bir kuyumcuya silahla gelen maskeli şüphelinin, çalışanların alarma basması nedeniyle panikleyip iş yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.
Bağlar Çeşme Caddesi'ndeki kuyumcuya dün akşam saatlerinde giren maskeli zanlı, silahını çalışanlara doğrulttu.
Buradakilerden kepengi ve kapıyı kapatmalarını isteyen şüpheli, çalışanlardan birinin alarm düğmesine basması nedeniyle panikleyip iş yerinden kaçtı.
Kuyumcuda çalışan Ufuk Yalçın, basın mensuplarına, olayın iş yerini kapatmak üzereyken gerçekleştiğini söyledi.
Korktuklarını dile getiren Yalçın, "Alarm düğmesine basınca silah çekiyoruz sandı, çıkıp gitti." dedi.
Olay, kuyumcunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı girişimi - Son Dakika
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