Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
TEM Otoyolu Avcılar istikameti Esenyurt mevkisinde 34 PT 2736 plakalı otomobille ilerleyen sürücü P.D. direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkarak savrulan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak yan yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu.
Kaza dolayısıyla yoğunlaşan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Takla Atan Araçta Sürücü Sağ Kaldı - Son Dakika
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