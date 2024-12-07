Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu ve Polis Denetimleri

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ESENYURT'ta düzenlenen polis denetimlerinde, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ve aranma kaydı bulunan 10 kişi yakalanırken, şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 20 kilogram ham madde ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise sürücülere toplamda 419 Bin 376 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçede suç unsurlarıyla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi ve aranma kaydı bulunan 10 kişi yakalandı.

Denetimlerde şüphe üzerine durdurularak incelemeye alınan araçta; 9 kilogram 133 gram sıvı ve kristal metamfetamin, 1 kilogram uyuşturucu madde üretiminde kullanılan sıvı, şeffaf poşet içerisinde 964 gram kristal metamfetamin, plastik kap içerisinde 8 kilogram 64 gram kristal metamfetamin, 1001 gram katkı maddesi ile 1 adet telefon ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli araç sürücüsü gözaltına alındı.

Sürücülere yönelik yapılan trafik denetimlerinde ise toplamda 419 bin 376 TL cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, denetimler sırasında 57 düzensiz göçmen de yakalandı.