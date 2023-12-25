16:47 • •
15:49 • •
15:25 •
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı•
3 (drone)
Özcan KILIÇ - Vehbi DEMİR/İSTANBUL(DHA) Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA YIKIM SIRASINDA BİNA CADDEYE ÇÖKTÜ -1 - Son Dakika