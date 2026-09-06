Eşinden şiddet gören 2 çocuk annesi Seda Nur Atılkan adalet istedi, saldırgan eş tutuklandı - Son Dakika
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Eşinden şiddet gören 2 çocuk annesi Seda Nur Atılkan adalet istedi, saldırgan eş tutuklandı

Eşinden şiddet gören 2 çocuk annesi Seda Nur Atılkan adalet istedi, saldırgan eş tutuklandı
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İstanbul'da eşi U.A. tarafından saatlerce dövülüp bıçakla tehdit edilen 2 çocuk annesi Seda Nur Atılkan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada U.A. tutuklandı. Atılkan, 'Adalet istiyorum, ölmek istemiyorum, çocuklarım annesiz kalmasın' diyerek destek talebinde bulundu.

İSTANBUL'da eşi Seda Nur Atılkan'u (30), öldüresiye dövüp, bıçakla tehdit ettiği öne sürülen U.A. tutuklandı. Daha önce de eşinden şiddet gördüğünü belirten Atılkan, "Çocuklarım için hayatta kalmaya çabaladım. Adalet istiyorum. Ölmek istemiyorum. Çocuklarım annesiz kalmasın" dedi.

İstanbul'da yaşayan, 2 çocuk annesi Seda Nur Atılkan 21 Ağustos'ta iddiaya göre eşi U.A. tarafından saatlerce dövüldü. U.A.'nın kendisini kısa süreliğine bırakmasının ardından evden kaçan Atılkan, komşularına sığındı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri U.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.A. hakkında 'silahla tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından iddianame hazırlandı. Öte yandan olay günü Atılkan'ın evden kaçmasının ardından U.A.'nın otomobille peşinden gittiği anlar ise çevredeki bir güvenlik kameralarına yansıdı.

'4 SAAT BOYUNCA DARBEDİLDİM'

Yaşadıklarını anlatan Seda Nur Atılkan, olay gecesi eşinin madde kullandığını ve ardından kendisini darbetmeye başladığını belirtip, "3 kez öldürülmeye çalışıldım. 4 saat boyunca işkence gördüm. Bunları anlatmak çok zor. Anlattıkça o anları tekrar yaşıyorum. Olay gecesi madde alıyordu. Sonrasında beni darbetmeye başladı. Canımın yandığını söyledikten sonra üzerime oturdu. Şarj kablosuyla 'Bugün hayal ettiğim gün olacak' diyerek beni boğmaya çalıştı. Öldüm sandım ama bayılmışım. Yumruklarla ayıldım. Kafatasımı, kollarımı, dudaklarımı ısırıyor, belinden çıkardığı kemerle boğmaya çalışıyordu. Kendimi Allah'a teslim ettim ama yine ölememişim" dedi.

'BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI'

Şiddetin devam ettiğini belirten Atılkan, "Uyandığımda yine üzerimdeydi ve elinde bıçak vardı. Beni doğrayacağını söylüyordu. Sonrasında da çocuklarımızı öldüreceğini söylüyordu. Bıçağı boğazıma dayadı. Bir yandan darbetmeye devam ediyordu. Ben istemsizce güldüm ve üzerimden kalkıp banyoya gitti. Tanınmaz haldeydim. Suyun sesini duyduğum an evden kaçıp komşularıma sığındım. Polise haber verdiler ve o şekilde kurtuldum" ifadelerini kullandı.

'ADALET İSTİYORUM'

Daha önce de şiddet ve tehdit gördüğünü belirten Atılkan, olayın ardından eşinin ailesinin hastaneye geldiğini ve kendisinden şikayetçi olmamasını istediğini dile getirerek, "Olaydan sonra ailesi hastaneye geldi ve şikayetçi olmamam için beni tehdit ettiler. 5 senedir hep çocuklarımla, ailemle tehdit edildim. 5 senedir bu hayatı yaşıyorum. Davanın kasten yaralama ve tehditten açıldığını öğrendim. Ben o gece canice öldürülmeye çalışıldım. Çocuklarım için hayatta kalmaya çabaladım. Adalet istiyorum. Ölmek istemiyorum. Çocuklarım annesiz kalmasın. Güvende yaşamak ve sesimin duyulmasını istiyorum. Devletimiz çocuklarıma ve bana sahip çıksın. Çocuklarım ömür boyu boynu bükük kalmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul, Şiddet, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinden şiddet gören 2 çocuk annesi Seda Nur Atılkan adalet istedi, saldırgan eş tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinden şiddet gören 2 çocuk annesi Seda Nur Atılkan adalet istedi, saldırgan eş tutuklandı - Son Dakika
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