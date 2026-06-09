Eşini Öldüren Erkeğe Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Eşini Öldüren Erkeğe Ağırlaştırılmış Müebbet

Eşini Öldüren Erkeğe Ağırlaştırılmış Müebbet
09.06.2026 12:32
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İzmir'de Kayhan Barbak, eşi Zehra'yı bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde eşi Zehra Barbak'ı (37) öldüren Kayhan Barbak (39), tutuklu yargılandığı davada 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Aralık 2023'te saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Bir arkadaşıyla içki içip, evine giden Kayhan Barbak ile eşi Zehra Barbak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kayhan Barbak, mutfaktan aldığı bıçakla Zehra Barbak'ı 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp, eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Zehra Barbak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Kayhan Barbak'ı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. İfadesinde cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söyleyen Barbak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kayhan Barbak, savcılıktaki ifadesinde; tartıştıklarını, çok alkollü olduğu için bıçak aldığını ancak eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. Barbak ifadesinde ayrıca balkondan eşinin arkasından baktığını, dayısının evinin yakın oluşu nedeniyle oraya gittiğini düşündüğünü, tartışmalarına uyanan çocuğunu uyutmaya çalıştığını hatırladığını söyledi. Kayhan Barbak hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Barbak'ın yargılanmasına bugün İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kayhan Barbak ile Zehra'nın annesi Naime Özkan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Kayhan Barbak'ın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten sağlık raporunun geldiği ve dosyaya eklendiği belirtildi. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Barbak'ın, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Kayhan Barbak, "Eşimin namusuna hiçbir zaman dil uzatmadım. Annesi evlendi ve yabancı kişiler ailemize girdi. Olay günü içtiğim psikiyatri ilaçlardan sonra alkol almıştım. Eşimle tartışmamızda erkekliğime laf etti. Kızgınlıkla bunlar olmuş. Hatırlamıyorum. Amacım öldürmek değildi. Hala onu seviyorum" dedi. Zehra'nın annesi Naime Özkan da Barbak'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Savunma ve beyanların ardından karar açıklandı. Heyet, Kayhan Barbak'a 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Kayhan, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini Öldüren Erkeğe Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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