Eşini Öldürmekle Suçlanan İ.T. İlk Duruşmada Savunma Yaptı

İZMİR'in Bornova ilçesinde Havin Aşkan Tektaş'ın (26) evde kapıya asılı halde cesedinin bulunduğu olayla ilgili tutuksuz yargılanan eşi İ.T. (33), ilk duruşmada suçlamaları reddetti, "Eşimle severek evlendik. Ciddi bir sorunumuz yoktu. Geçmişte psikolojik sorunlar yaşıyordu" dedi.

Olay, 24 Aralık 2024'te Kavaklıdere Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İ.T., 1 çocuk annesi olan eşi Havin Aşkan Tektaş'ı, evde kapıya asılı halde bulduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Öldüğü belirlenen Tektaş, yapılan otopsinin ardından Şırnak'ta toprağa verildi. Tektaş'ın ailesi, kızlarının intihar etmediği ve cinayete kurban gittiği gerekçesiyle İ.T.'den şikayetçi oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma ardından İ.T. hakkında iddianame hazırlandı. Havin'in aile bireyleri, ifadelerinde kızlarının Kur'an kursu dersleri verdiğini, yeni ehliyet aldığı ve intihar etmek için bir sebepleri olmadığını söyledi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede İ.T.'nin ifadeleri de yer aldı. İ.T., üzerine atılı suçlamaları reddetti. İ.T.'nin, eşiyle severek evlendiğini ve aralarında herhangi bir problem olmadığını, eşini öldürmek için hiçbir sebebinin bulunmadığını, devlet terbiyesi içinde büyümüş uzman çavuş olarak görevini sürdüren bir vatandaş olduğuna ilişkin beyanları iddianamede yer aldı. İ.T. ayrıca olay gecesi eşinin erken uyumak istediğini, sabahına ise eşini kapı koluna eşarp ile asılı halde bulup durumu 112'ye bildirdiğini söylediği belirtildi. Hazırlanan iddianamede yaklaşık 1,80 santim boylarında olan Havin'in kendisini odanın kapı koluna asarak intihar etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunun da altı çizildi. Sanık hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'SUÇLAMALARI REDDETTİ'

Tutuksuz sanığın yargılanmasına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık İ.T. (33) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Havin Aşkan Tektaş'ın abisi Bedirhan Aşkan ile avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak sanığa söz verildi. Eşinin intihar ettiğini savunan İ.T, "İddianameyi kabul etmiyorum. İfademde eşimin kendisini eşarpla kapının köşesine astığını söyledim ama iddianamede kapı koluna şeklinde yazılmış. Eşimin neden intihar ettiğini bilmiyorum. Eşimle severek evlendik. Ciddi bir sorunumuz yoktu. Geçmişte psikolojik sorunlar aşıyordu" dedi.

'AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU'

Duruşmada söz verilen Havin'in abisi Bedirhan Aktaş, sanığın yalan söylediğini belirterek, "Sanık beni arayıp kardeşimin intihar ettiğini söyledi. Ben de İzmir'e gelerek cenaze işleriyle ilgilendim. Kendisine kardeşimin altınlarının nerede olduğunu sordum. O da sırt çantasına koyduğunu gösterip aynı gün Van'a götürdü. Şikayetçiyim" dedi.

SEGBİS ile duruşmaya katılan Havin'in kardeşi Azime Aşan ise "Kardeşimle düzenli olarak konuşurduk. Kendisi ilahiyat mezunuydu, Allah'tan korkardı. Psikolojisi de iyiydi. İntihar edecek biri değildi. İ.T. kardeşimi çok sevdiğini ve aralarında sorun olmadığını söylüyor. Çok seviyorsa neden bir defa bile mezarını ziyaret etmedi, çocuğunu götürmedi?" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ve açıklamaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın mevcut halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.