Eşinin Vasiyetini 10 Yıldır Tutuyor

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Nazmiye Karaman (70), 2016 yılında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi eşi İsmail Karaman'ın vasiyetini yerine getirmek için 10 yıldır tüm resmi törenlere katılıyor. İlçedeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine de eşinin madalyasını takarak gelen Karaman, "Allah ömür verdiği müddetçe, eşime verdiğim sözü tutacağım. Onun ceketi ve madalyasını törenlerde üzerimden hiç çıkarmıyorum" dedi.

Alaplı ilçesinde, Nazmiye Karaman'a, 45 yıllık eşi Kıbrıs Gazisi İsmail Karaman, ölümünden sonra ceketi ve şeref madalyasıyla tüm resmi törenlere katılmasını vasiyet etti. İsmail Karaman, 2016 yılında prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi ve askeri törenle toprağa verildi. Nazmiye Karaman, eşinin vasiyetini yerine getirmek için Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şubesi üyeleriyle birlikte ilçedeki tüm resmi törenlere katılmaya başladı. Törenlerde eşinin ceketini giyip, şeref madalyasını takan Karaman, hayat arkadaşının vasiyetini yerine getirip, anısını da yaşatmaya çalışıyor.

'GÜCÜMÜN YETTİĞİ YERE KADAR'

Nazmiye Karaman, Alaplı ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine de diğer gazilerle birlikte katıldı. Eşinin hatırasını yaşatmanın anlamına değinen Karaman, "Bir akşam evde konuşurken ona söz verdim. Gücümün yettiği yere kadar, gidebildiğim yere kadar tüm törenlere katılacağımı söyledim. Allah ömür verdiği müddetçe, eşime verdiğim sözü tutacağım. Onun ceketi ve madalyasını törenlerde üzerimden hiç çıkarmıyorum, gururla taşıyorum. Onun anısını yaşattığım için çok mutlu oluyorum" dedi.