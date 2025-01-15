Esir Değişimi Hazırlıkları Başladı

Güncel

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında son aşamasına gelindiği açıklanan esir değişimi kapsamında serbest bırakılacak tutukluları karşılamak üzere hazırlık yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Hastaneler ve Acil Servislerden Sorumlu Müsteşar Yardımcı Vekili Dr. Mutasim Muhaysin tarafından hastane müdürlerine gönderilen genelgede söz konusu hazırlığa ilişkin yapılması gerekenler sıralandı.

Genelgede, serbest bırakılacak tutuklular için muayene, tetkik, tedavi ve gerekli tıbbi yardımı sağlamak üzere bir dahiliye kliniği ve bir cerrahi kliniğinin hazırlanması ve donatılması için acil çalışma yürütülmesi istendi.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuş, Katar Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.