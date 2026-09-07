Eski ABD'li vekil, Gazze'de çocuklar ölürken İsrail'e yardım sürüyor

Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, Gazze'de on binlerce çocuğun öldürülmesine rağmen ABD hükümetinin, İsrail'e maddi ve askeri yardım yapmaya devam ettiğini belirtti.

Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu harabeye dönen Filistin'in havadan görüntülendiği paylaşımı alıntıladı.

Gazze'de on binlerce çocuğun öldürüldüğünü ve birçoğunun ömür boyu sakat ve yetim kaldığını vurgulayan Greene, "Lakin ABD'nin seçilmiş liderleri (İsrail'e) askeri ve maddi yardım yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.