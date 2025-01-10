Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti (2)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da taziye mesajında, "Partimize büyük emeği geçmiş, Amasya ve Ankara Milletvekilliği görevlerinde bulunmuş; TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlıklarını başarıyla yürütmüş, örnek bir siyaset ve hukuk insanı olan Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ahmet İyimaya, nezaketi ve bilgeliğiyle hepimize örnek bir büyüğümüzdü. Kendisi hem siyasi mücadelesiyle hem de hukuk alanındaki birikimiyle milletimize hakkıyla hizmet etmiştir. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, sevenlerine, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.