Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından YSK'ya ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Mahruki,'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanmıştı.

TUTUKLANDI

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahruki, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mahruki 12 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gözaltına alınacağını belirtmiş, Mahruki "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mahruki, YSK'nin elektronik oylamaya geçeceğine ilişkin haberler üzerine yaptığı eleştirel paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatıldığını tahmin ettiğini belirtmişti.