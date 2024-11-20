Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı - Son Dakika
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

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AKUT kurucularından Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu'na ilişkin yaptığı paylaşımlarda yargı organlarını aşağıladığı gerekçesiyle tutuklandı.

20.11.2024 12:13  Güncelleme: 12:31
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından YSK'ya ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Mahruki,'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanmıştı.

TUTUKLANDI

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahruki, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mahruki 12 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gözaltına alınacağını belirtmiş, Mahruki "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mahruki, YSK'nin elektronik oylamaya geçeceğine ilişkin haberler üzerine yaptığı eleştirel paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatıldığını tahmin ettiğini belirtmişti.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

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Son Dakika Güncel Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serhat Gülcü:
    Yediler adamı 75 38 Yanıtla
  • Deutschland:
    doğru söyleyeni dokuz köyden eski akut dağ taş yardım ederdi simdikiler arka bahçeden götürme peşinde en güvenilir kurumun şuan ki haline bakın mahrukiden sonraki 61 17 Yanıtla
  • Mehmet Mekik:
    Havalar gitti desene 18 60 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu:
    Türkiye burası 55 13 Yanıtla
  • Emin Erol:
    YSK nın sıfatı ne ki bu adam tutuklandı tamamen siyasi Bi karar yazık olmuş hayret ya 31 9 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Silivri soğuk ağa laflarına dikkat edecen 5 11 Yanıtla
  • deyvani10 :
    ya bendensin.yada artik neyi yakıştıriyorsaniz 0 0 Yanıtla
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